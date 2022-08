Milano Serravalle informa che, a partire da oggi mercoledì 10 agosto, sarà disponibile un nuovo servizio gratuito di intrattenimento audio per chi percorre la tratta della A7 di competenza della Società.

Un travel podcast accompagnerà i viaggiatori con i racconti dei principali fatti storici avvenuti nei luoghi attraversati da questa autostrada. Per ascoltare il podcast, anche in modalità navigatore, ovvero con gli episodi che si avviano automaticamente quando si passa vicino al luogo del racconto, basterà scaricare l’applicazione Loquis (gratuita sia per iOS che per Android) e accedere al canale “Milano Serravalle – In viaggio con la storia”.

L’autore del podcast – 30 racconti originali che ripercorrono, in modo avvincente, eventi, luoghi e personaggi della storia italiana; dagli antichi Liguri alle strade di Roma, dal regno dei Longobardi agli splendori rinascimentali della corte dei Visconti, fino a curiosità più recenti – è Marco Cappelli, uno dei podcaster italiani di maggior successo, vincitore con “Storia d’Italia” del premio Best non-English podcast dei Discover podcast awards nel 2020.

Negli ultimi due anni l’ascolto di podcast e audiolibri è cresciuto vertiginosamente ed è diventata un’abitudine consolidata per circa 10 milioni di italiani. I podcast vengono ascoltati a casa ma soprattutto mentre ci si sposta in macchina, treno, mezzi pubblici e a piedi.

Con il travel podcast “Milano Serravalle – In viaggio con la storia”, frutto della collaborazione di Milano Serravalle e Loquis, la frontiera dell’audio digitale si sposta ancora più avanti. Gli episodi del podcast sono infatti geo-localizzati e grazie alla tecnologia di Loquis possono essere ascoltati in macchina in tempo reale durante il viaggio, come un’audio guida o un navigatore che racconta le storie dei luoghi attraversati e guardati dal finestrino.

Il servizio è disponibile in 6 lingue diverse ed i 30 episodi potranno essere scaricati sul dispositivo all’inizio del viaggio per essere ascoltati senza problemi anche nelle zone con minore copertura di rete. È possibile anche ascoltare i podcast con la propria musica preferita, per un’esperienza unica di audio augmented travel, di realtà arricchita tramite l’audio.

“Milano Serravalle-Milano Tangenziali S.p.A., ha intrapreso un percorso di arricchimento dell’offerta di servizi per i propri utenti. Con questo primo progetto di Travel Podcast diamo la possibilità a chi viaggia sulla nostra autostrada di scoprire ed ascoltare le storie dei magnifici luoghi che attraversiamo”, commenta Pietro Boiardi, Amministratore Delegato di Milano Serravalle-Milano Tangenziali S.p.A.

“Loquis è diventato il compagno di viaggio di moltissimi italiani. Viaggiare è scoprire, emozionarsi ascoltando le storie dei luoghi che si visitano o attraversano durante il viaggio. Siamo davvero orgogliosi di essere stati scelti da Milano Serravalle-Milano Tangenziali S.p.A. per arricchire l’esperienza di chi viaggia su quella tratta autostradale, frequentata da migliaia di turisti e famiglie per le vacanze, con i racconti storici di Marco Cappelli”, aggiunge Bruno Pellegrini, Ceo di Loquis.

Milano Serravalle

Altri articoli di Trasporti su Dietro La Notizia