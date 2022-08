Milano Serravalle – Integrazione Comunicato Chiusure

Il precedente comunicato del 5 agosto viene integrato dal presente, limitatamente a tratta, lavorazioni e sere qui richiamate.

A52 TANGENZIALE NORD

Per lavori di manutenzione giunti di pavimentazione, verrà effettuata la seguente chiusura:

Dalle ore 22:00 di Giovedì 11 Agosto alle ore 05:00 di Venerdì 12 Agosto 2022, verrà chiusa al traffico la carreggiata sud (direzione A1-Bologna) nella tratta compresa tra lo svincolo Sesto San Giovanni Sud-Via Pisa (km 1+072) e l’Interconnessione A52-A51 (km 0+000).

Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in A51 dallo svincolo MI – Via Padova (Km 10+300).

