La 34a edizione delle Olimpiadi Internazionali di Informatica si è svolta dal 7 al 14 agosto 2022 in Indonesia. Sono organizzate ogni anno da una delle nazioni partecipanti; ogni paese invia una propria delegazione composta da non più di quattro studenti di età inferiore ai 20 anni e da due adulti accompagnatori.

Quest’anno, tra gli studenti c’era anche il ferrarese Francesco Lugli che ha tenuto alto il tricolore portando a Ferrara la medaglia di bronzo.

Le Olimpiadi Internazionali di Informatica costituiscono una delle sei olimpiadi scientifiche internazionali insieme a quelle di matematica, fisica, chimica, biologia e astronomia.

Sono nate nel 1989 con l’obiettivo primario di stimolare l’interesse dei più giovani per l’informatica e raggruppare talenti eccezionali dalle varie nazioni per far loro condividere esperienze scientifiche e culturali.

Quest’anno la squadra italiana – selezionata tra gli studenti che hanno superato le varie fasi, da quelle scolastiche a quelle regionali, fino alle Olimpiadi Italiane di Informatica – era composta da:

– Davide Bartoli dell’IIS Alberghetti di Imola (BO)

– Filippo Casarin del LS Da Vinci di Treviso

– Francesco Lugli del LS A. Roiti di Ferrara

– Valerio Stancanelli del LS U. Dini di Pisa

accompagnati da Giorgio Audrito (team leader) e Andrea Ciprietti (deputy leader)

I ragazzi hanno affrontato un percorso di allenamento di molti mesi, con il costante sostegno da parte degli insegnanti e degli allenatori olimpici, per poter sbarcare a Yogyakarta dove le gare si sono concentrate in due giornate.

Gli atleti, competendo individualmente, hanno cercato di risolvere i problemi di natura algoritmica assegnati con l’utilizzo di un personal computer. La manifestazione è terminata con la premiazione dei vincitori cui sono state assegnate le medaglie d’oro, argento e bronzo “a fasce”.

Il ferrarese Francesco Lugli ha partecipato con successo anche alla precedente edizione delle Olimpiadi, rappresentando l’Italia ai Campionati Europei di Informatica (CEOI) dove ha conquistato uno splendido bronzo. Francesco Lugli è stato inoltre inserito tra I fuoriclasse della scuola 2021, progetto di FEDUF e Ministero dell’Istruzione, ottenendo una borsa di studio al merito e la possibilità di svolgere uno stage alla LIUC di Castellanza.

Ha inoltre ottenuto il Premio per lo studio della matematica e dell’informatica nelle scuole superiori indetto dalla Banca d’Italia che ha individuato i premiati tra gli studenti delle scuole superiori che hanno raggiunto i migliori risultati nelle gare nazionali delle Olimpiadi di Matematica ed Informatica

A giugno ha contribuito al successo del team UNIFE alla finale nazionale Cyber Challenge 2022, unico componente liceale del team.

Le Olimpiadi assumono particolare significato in quanto costituiscono un’occasione per far emergere e valorizzare le eccellenze esistenti nella scuola italiana, con positiva ricaduta sull’intero sistema educativo.

A maggior ragione, se si considera che le discipline scientifiche hanno un valore strategico sia per lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica sia per la formazione culturale e professionale dei giovani. Inoltre, attraverso iniziative come le Olimpiadi di Informatica si creano le precondizioni per preparare gli studenti al lavoro ed agli ulteriori livelli di studio e ricerca.

CEOI 2022 – Olimpiadi di Informatica

