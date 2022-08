I fans di Francesca Michielin ,da oggi 30 agosto , potranno sintonizzarsi sul podcast ideato e condotto dalla cantautrice per le nuove puntate di MASCHIACCI che in ogni puntata intervista uomini e donne che esprimono in libertà i loro punti di vista cercando di ridisegnare una serie di stereotipi sul quesito principale dei nuovi episodi : Per cosa lottano le persone discriminate oggi?, purtroppo un tema che ancora ha bisogno di essere discusso a causa della ancora troppo presente discriminazione contro le persone disabili, le persone appartenenti alla comunità LGBTQI+ .

La prima puntata ha per protagonista Alessandro Zan, il più attivista tra i politici italiani , da anni in prima linea per legiferare il primo registro anagrafico italiano delle coppie di fatto e coppie omosessuali e per potenziare le pene contro crimini e discriminazioni verso donne disabili ,transessuali e omosessuali, presi spesso come soggetti di scherno

“La forza della speranza non si è spenta, la speranza deve essere coltivata e diventare azione, dobbiamo continuare a lottare perché quell’applauso venga smentito”, partendo dal ricordo del momento in cui i parlamentari hanno applaudito al blocco del DDL in Senato, Alessandro e Francesca riflettono sull’accaduto e su ciò che da quel momento in poi si è attivato all’interno della società: “I diritti non sono una coperta corta, ma approvare i diritti per tutte e tutti rende più giusta e più equa la società. I politici che applaudivano rappresentavano proprio il patriarcato che scricchiola: le persone sono più consapevoli dei loro diritti, anche se abbiamo perso il primo round, la vittoria è solo rimandata” – spiega Zan trovando piena approvazione da parte della cantautrice che a sostegno della legge ribadisce un concetto fondamentale condiviso da entrambi “Estendere la libertà di qualcuno non vuol dire privarla a qualcun altro”.

La puntata si conclude con la domanda di rito all’ospite: Tu per cosa lotti oggi?. “Lotto nel mio piccolo per migliorare la vita delle persone, soprattutto delle nuove generazioni” – risponde Alessandro – “Ampliare e rafforzare la sfera dei diritti di tutti è importante per tutta la società. Un paese che fa questo è un paese più equo.”

La Michielin ritornerà a riempire i teatri d’Italia col suo tour ” Bonsoir Michielin 10 ” a teatro ,per festeggiare i suoi primi 10 anni di carriera.