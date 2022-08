La leggenda del Rap Eminem ha pubblicato oggi il suo secondo greatest hits, Curtain Call 2 via Shady Records/Aftermath Entertainment/Interscope Records. L’album arriva dopo la pubblicazione del singolo “From The D 2 the LBC”, l’epico brano inciso con l’amico e icona Snoop Dogg. Il videoclip del brano, diretto da James Larese, ha avuto la sua première globale il 23 giugno all’Ape Fest, l’evento del Bored Ape NFT a NFT. NYC.

“From the D 2 the LBC” è il lead single di “Curtain Call 2”, una collection di brani inimitabili del rapper di Detroit che fa seguito alla raccolta del 2005 “Curtain Call: The Hits”. “Curtain Call 2” racchiude la musica di Eminem a partire dal disco “Relapse”, progetti secondari, apparizioni, brani tratte dalle colonne sonore e una selezione del meglio dai suoi album solisti. Oltre al formato standard, il progetto è disponibile in formato limited edition box set e in edizione limitata vinile autografato. Per ulteriori informazioni visitare: Eminem.com.

Oltre a “From the D 2 the LBC”, nella raccolta si trovano anche il brano “The King & I” con CeeLo Green, tratta dalla colonna sonora del film biografico di Baz Luhrmann, Elvis e l’inedito “Is This Love (’09)” in collaborazione con la superstar 50 Cent e prodotto da Dr. Dre. Quest’ultimo brano è stato registrato nel 2009 e tenuto “nel cassetto” fino ad oggi.

La compilation contiene 34 brani tra cui le hit “Godzilla” con Juice WRLD, “Not Afraid”, “Lighters” con Bruno Mars, “Love the Way You Lie” e “Monster” con la diva della musica Rihanna, “River” con Ed Sheeran, “No Love” con Lil’ Wayne, “Kings Never Die” con Gwen Stefani, “Won’t Back Down” con P!nk e “Walk on Water” con Beyoncé. Prima dell’uscita, il rapper di Detroit ha pubblicato anche il videoclip musicale (mai uscito) di “Crack a Bottle (feat. Dr.Dre & 50 Cent)”, brano contenuto all’interno del progetto “Relapse” del 2009 e arrivato alla n.1 della Billboard Hot 100.

Conosciuto per il suo umorismo pungente, il suo flow accelerato e la sua scrittura fortemente personale, Eminem con la sua presenza continua ad influenzare e adombrare la cultura hip-hop e pop. Fin dalla pubblicazione del suo album di debutto, “The Slim Shady LP” nel 1999, è divenuto l’artista rap più venduto nella Storia della Musica e con il maggior numero di certificazioni Oro e Platino con i suoi singoli di sempre (ha di recente ottenuto 6 certificazioni Diamante RIAA).

