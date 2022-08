A7 MILANO-SERRAVALLE

Per lavori di competenza ASPI 1° tronco di Genova, verrà effettuata la seguente chiusura:

Dalle ore 22:00 di Lunedì 29 Agosto alle ore 06:00 di Martedì 30 Agosto 2022, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo dell’Interconnessione A7-A26 (Km 72+120) in uscita per Genova-Prà / Gravellona T. da carreggiata nord (direzione Milano). Il percorso alternativo prevede l’indirizzameto del traffico in A21 direzione Torino (Km 62+757) per il successivo ingresso in A26.

A51 TANGENZIALE EST

Per lavori di manutenzione manufatti, verranno effettuate le seguenti chiusure:

Dalle ore 22:00 di Lunedì 29 Agosto alle ore 05:00 di Martedì 30 Agosto 2022, verrà chiusa al traffico la carreggiata nord (direzione Usmate) con obbligo di uscita allo svincolo Vimercate Centro (Km 25+165). Contestualmente sarà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da S.P.2 Vimercate Sud (Km 24+798) per la medesima carreggiata nord. I percorsi alternativi, indicati in loco, prevedono l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria per il successivo rientro in Tangenziale attraverso il medesimo complesso di svincoli (entrata Vimercate Centro Km 26+623).

Dalle ore 22:00 di Martedì 30 Agosto alle ore 05:00 di Mercoledì 31 Agosto 2022, verrà chiusa al traffico la carreggiata sud (direzione A1-Bologna) con obbligo di uscita allo svincolo Vimercate Centro (Km 26+623). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria per il successivo rientro in Tangenziale attraverso il medesimo complesso di svincoli (entrata Vimercate Centro Km 25+165).

www.serravalle.it

Altri articoli di trasporto su Dietro La Notizia