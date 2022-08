Le regine assolute del K-POP, nonché una delle girlband più importanti di sempre, le BLACKPINK, stanno per tornare: il primo singolo uscirà venerdì 19 agosto e s’intitola “PinkVenom”, mentre il loro secondo album in studio, “Born Pink” uscirà venerdì 16 settembre in tutto il mondo.

L’album “Born Pink” è stato annunciato sui social e con un brevissimo teaser video su YouTube, che ha racimolato in poche ore 18 milioni di visualizzazioni e scatenato l’entusiasmo di tutti i fan della girlband, che aspettavano trepidanti il loro ritorno sulle scene.

L’album è già disponibile per il pre-order e uscirà in formato fisico in edizioneBoxSet Rosa (esclusiva per il D2C Universal) e Boxset nero.

I giorni scorsi le ragazze hanno pubblicato un nuovo brano, “Ready For Love” assieme ad un videoclip realizzato in collaborazione con il videogioco PUBG Mobile. Pur non trattandosi di un vero e proprio singolo, la clip che vede le ragazze cantare e ballare in versione ‘avatar’, ha ottenuto oltre 53 milioni di visualizzazioni in pochissimi giorni.

YG Entertainment ha dichiarato: “le Blackpink sono al lavoro su nuova musica da tempo. Oltre alle nuove uscite e ad un progetto su più larga scala a cui stanno dando gli ultimi ritocchi, le BLACKPINK s’imbarcheranno presto in quello che sarà il più grande tour mondiale nella storia di una girlband del K-Pop entro la fine dell’anno. L’obiettivo è avvicinarle ai loro fan in tutto il globo”.

