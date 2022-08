Ana Maria Vitelaru, atleta di Handbike sostenuta dal team Bardiani CSF Faizanè, è la vincitrice della prova di Coppa del Mondo Handbike a Quebec City. Dopo aver conquistato la prova a cronometro, ha trionfato anche nella prova in linea conquistando così la prova di coppa del mondo

In virtù dei due argenti conquistati nelle due prove precedenti della stagione 2022, ora Ana Maria è anche la nuova leader di Coppa del Mondo Handbike.

Queste le sue parole a caldo dopo il successo:

“Dopo i due argenti, aver conquistato l’oro che mi permette di essere anche leader della classifica è motivo di grande soddisfazione. La prossima settimana avremo il mondiale, sempre qui in Canada anche se in una diversa località, ma la prova odierna era un test importante. Questa vittoria, insieme alla grande prova di tutta l’Italia, ci dà la giusta carica e motivazione in vista del mondiale. Sentire l’inno italiano risuonare dal podio quando si è in giro per il mondo è sempre un’emozione unica.”

