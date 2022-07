Weekend di Motori tra Formula 1 e Superbike

Un’altra settimana all’insegna dei motori su Sky e in streaming su NOW. Da giovedì 28 a domenica 31 luglio, in Formula 1 si corre il Gran Premio di Ungheria, in diretta esclusiva su Sky e in streaming NOW, con la gara in onda domenica alle 15 live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e Sky Sport 4K. In pista anche Formula 2, Formula 3 e W Series.

Nel weekend da non perdere anche la Superbike con il Round della Repubblica Ceca, la NTT IndyCar Series con l’IMS (Indianapolis Motor Speedway) Grand Prix, la Formula E con l’E Prix di Londra e il ritorno in pista di Valentino Rossi nella gara più attesa dell’anno del Fanatec GT World Challenge, la 24 Ore di Spa, che sarà preceduta, sempre sullo stesso circuito belga di Spa-Francorchamps, dal tradizionale Round del Lamborghini Super Trofeo Europa.

FORMULA 1: IL GP DI UNGHERIA IN DIRETTA ESCLUSIVA SU SKY SPORT F1, SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K E IN STREAMING NOW. IN PISTA ANCHE F2, F3 e W SERIES

Giovedì 28 luglio

Ore 15: conferenza stampa piloti

Ore 18.15: Paddock Live Pit Walk

Venerdì 29 luglio

Ore 9.25: F3 – prove libere

Ore 10.35: F2 – prove libere

Ore 13.45: Paddock Live

Ore 14: F1 – prove libere 1

Ore 15: Paddock Live

Ore 15.25: F3 – qualifiche

Ore 16.45: Paddock Live

Ore 17: F1 – prove libere 2

Ore 18: Paddock Live

Ore 18.25: F2 – qualifiche

Ore 19.20: W Series – qualifiche

Ore 20: Paddock Live Show

Sabato 30 luglio

Ore 10.55: F3 – Sprint Race

Ore 11.55: conferenza stampa team

Ore 12.45: Paddock Live

Ore 13: F1 – prove libere 3

Ore 14: Paddock Live

Ore 14.35: W Series – race

Ore 15.25: Paddock Live

Ore 16: F1 – qualifiche (differita ore 18.30 su TV8)

Ore 17.15: Paddock Live

Ore 17.55: F2 – Sprint Race

Ore 19: Paddock Live Show

Domenica 31 luglio

Ore 10: F3 – Formula Race

Ore 11.30: F2 – Formula Race

Ore 13.30: Paddock Live Gara

Ore 15: F1 – gara (differita ore 18 su TV8)

Ore 17: Paddock Live

Ore 17.30: Paddock Live – #skymotori

Ore 19: Race Anatomy

SUPERBIKE: IL ROUND DELLA REPUBBLICA CECA LIVE SU SKY SPORT MOTOGP E IN STREAMING SU NOW

Venerdì 29 luglio

Ore 10.25: FP1 Superbike

Ore 14.55: FP2 Superbike

Sabato 30 luglio

Ore 9.40: Superpole Supersport 300

Ore 10.20: Superpole Supersport

Ore 11.05: Superpole Superbike

Ore 12.35: Race 1 Supersport 300

Ore 13.45: pre Superbike

Ore 14: Race 1 Superbike (live anche su TV8)

Ore 14.35: post gara

Ore 15.10: Race 1 Supersport

Domenica 31 luglio

Ore 10.45: pre gara

Ore 11: Superpole Race Superbike

Ore 11.35: post gara

Ore 12.25: Race 2 Supersport

Ore 13.45: pre gara

Ore 14: Race 2 Superbike (live anche su TV8)

Ore 14.35: post gara

Ore 15.10: Race 2 Supersport 300

NTT INDYCAR SERIES: IMS GRAND PRIX LIVE SU SKY SPORT ACTION, SKY SPORT ARENA E IN STREAMING SU NOW

Venerdì 28 luglio

Ore 15.30: prove libere (Sky Sport Action)

Ore 19: qualifiche (Sky Sport Action)

Sabato 29 luglio

Ore 18.30: gara (Sky Sport Arena)

FORMULA E: E-PRIX DI LONDRA LIVE SU SKY SPORT ACTION E IN STREAMING SU NOW

Sabato 30 luglio

Ore 11.40: qualifiche Round 13

Ore 15.45: pre gara

Ore 16: gara Round 13

Ore 17: post gara

Domenica 31 luglio

Ore 11.40: qualifiche Round 14

Ore 15.45: pre gara

Ore 16: gara Round 14

Ore 17: post gara

FANATEC GT WORLD CHALLENGE: 24H DI SPA LIVE SU SKY SPORT ACTION E IN STREAMING SU NOW

Dalle ore 16.40 di sabato 30 luglio alle 16.30 di domenica 31 luglio

LAMBORGHINI SUPER TROFEO EUROPA: ROUND DI SPA SU SKY SPORT ACTION, SKY SPORT ARENA E IN STREAMING SU NOW

Venerdì 29 luglio

Ore 14.50: Gara 1 (Sky Sport Arena)

Sabato 30 luglio

Ore 12.40: Gara 2 (Sky Sport Action)

