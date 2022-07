“Tu mi perdición” il nuovo singolo di Arisa

Torna grande protagonista la musica di una delle artiste italiane più acclamate della scena musicale contemporanea

Arisa “Tu mi perdición” il nuovo singolo

Da Venerdì 8 Luglio

Disponibile in digitale in tutti i digital store

L’attesa è finita! Da Venerdì 8 Luglio sarà disponibile in digitale su tutte le principali piattaforme “Tu mi perdición”, nuovo singolo che segna il gradito ritorno in musica di Arisa una delle artiste più originali, eclettiche ed acclamate, nonché una delle voci più intense della scena contemporanea italiana. Il brano in uscita su etichetta Pipshow – under exclusive license to Believe Artist Services e disponibile in pre- save al seguente link https://arisa.bfan.link/tu-mi-perdicion inaugura così la nuova stagione musicale di Arisa in una veste completamente inedita e rinnovata. L’artista per la prima volta presenta infatti un brano cantato completamente in lingua spagnola.

Poliedrica e camaleontica Arisa, al secolo Rosalba Pippa, è un tripudio di vitalità estrema-mente contagioso, un’esplosione di energia e solarità che trova nella musica e nell’esigenza di comunicare attraverso la sua voce il perfetto equilibrio per sentirsi bene con sé stessa e con gli altri.

“Tu mi perdición – dichiara Arisa – è un brano estremamente carnale, che nasce da un pic-colo motivetto canticchiato in spagnolo che in studio si è trasformata in una vera e propria canzone. Tutti speriamo che il nostro amore torni prima o poi ma non è giusto aspettare per sempre, così la perdizione intesa come il fuoco che ci travolge e che annienta ogni barriera e buon senso si trasforma ben presto nella consapevolezza che dobbiamo pro-teggerci, custodire il buono che questa esperienza ci ha dato, ma voltare pagina perché l’amore non ha nulla a che vedere con l’indifferenza nè con l’assenza.

“Il brano è nato in spagnolo ed è rimasto in spagnolo, è stato una bella sfida completarlo senza cercare di assimilarlo a nient’altro. Senza stravolgerne l’essenza, il primo anelito.”

Capita spesso di innamorarsi ed essere ossessionati da qualcuno o da qualcosa, ci per-diamo tra le braccia, nei sorrisi e nel corpo della persona amata travolti da una passione irrefrenabile. Vorremmo che alcuni attimi con la persona amata non finissero mai perché quei momenti che ci fanno stare bene ci fanno in qualche modo rinascere come persone nuove. Convinti però che il fuoco dell’amore non si spegnerà mai, ossessionati, molto spesso ci “scottiamo” da soli facendoci del male, rimanendo ad aspettare in modalità pe-renne una persona che non ricambia i nostri sentimenti.

Scritta e arrangiata dalla stessa Arisa insieme a Giuseppe d’Albenzio, Ornella Felicetti, Giuseppe Barbera, Paco Martucci e prodotta da Jason Rooney “Tu mi perdición” è un brano di grande impatto che ben rispecchia l’evoluzione in corsa di Arisa. Un’ atmosfera decisamente avvolgente introdotta dal dolce suono di una chitarra si apre nel ritornello la-sciando spazio a quell’immaginario decisamente passionale che rimanda al fuoco dell’amore nelle sue molteplici forme e sfumature. Un desiderio autentico e carnale che accompagna l’ascoltatore in questa inedita e folgorante dimensione passionale di Arisa.

Il brano contraddistinto da una melodia in continua crescita, a tratti ipnotica, rimane nelle orecchie sin dai primi ascolti, rivelando quell’anima di Arisa più intensa e profonda, uno spirito libero in grado di comunicare arrivando al proprio pubblico con la sola forza della musica e delle parole, grazie ad una voce autentica, carica di pathos che arriva dritta al cuore.

Per altre notizie relative al tema Musica Dietro la Notizia