Triennale Game Collection Vol. 2 disponibile dal 29 luglio

23ª Esposizione Internazionale di Triennale Milano

Triennale Game Collection Volume 2

We Are Poems di Fern Goldfarb-Ramallo

Triennale Milano presenta il secondo gioco della Game Collection Volume 2 disponibile da venerdì 29 luglio su Steam, Google Play Store e App Store.

We Are Poems di Fern Goldfarb-Ramallo [Argentina]

Le regioni queer dello spazio profondo somigliano alla superficie di una bolla di sapone. Gli elementi si muovono e si modificano in modi inaspettati, seguono regole proprie e non gli importa delle nostre aspettative, impegnati come sono a sbocciare nella versione più elevata di sé. In un fluttuare di particelle sospese, il giocatore nuota in un’esplosione generosa e gioiosa di colori e luci distorte che si oppongono alla cupezza e abbracciano il vuoto come luogo da (ri)costruire.

La Game Collection Volume 2 è una mostra virtuale gratuita di videogiochi, creata per la 23ª Esposizione Internazionale di Triennale Milano da cinque dei più famosi game designer indipendenti del mondo, che dimostra l’approccio sperimentale all’interattività di questi artisti.

Per il Volume 2, Pietro Righi Riva, fondatore dello studio di game production Santa Ragione, ha scelto i game designer Yijia Chen & Dong Zhou di Optillusion (Cina / USA), Fern Goldfarb-Ramallo (Argentina), Nina Freeman di Star Maid Games (USA), Akwasi Afrane Bediako (Ghana) e Llaura McGee (Irlanda) di Dreamfeel.

I cinque autori presentano, con una varietà di approcci e temi che rispecchia la diversità culturale di ognuno, cinque videogiochi, il cui filo conduttore è la riflessione sui misteri dello spazio esterno come chiave di lettura del proprio spazio interiore. La Game Collection regala uno sguardo al futuro, tramite opere d’arte immateriali, accessibili da qualsiasi luogo e alla portata di tutti.

Fern Goldfarb-Ramallo

Fern Goldfarb-Ramallo (lui/loro) è un artista e designer multidisciplinare argentino che lavora a Berlino. Ha realizzato software creativi, installazioni interattive immersive e paesaggi musicali al computer, tra cui Panoramical, la pluripremiata esperienza audiovisiva interattiva. Gli interessa creare spazi e strumenti radicalmente ludici capaci di provocare un senso di bellezza, meraviglia e curiosità. Con il suo lavoro spera di riuscire a suscitare momenti di gioia e di significato per sé e per gli altri.

Prossime uscite:

[26 agosto] Nonno’s Legend di Nina Freeman (Star Maid Games) [USA]

[16 settembre] MINE di Akwasi Bediako Afrane [Ghana]

[30 settembre] Contact di Llaura McGee (Dreamfeel) [Irlanda]

