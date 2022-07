Tregua estiva notifiche Inps

Dal 25 luglio e fino al prossimo 31 agosto l’Inps sospenderà le note di rettifica, le diffide di adempimento e le elaborazioni delle richieste verso il sistema “DurcOnLine” per la verifica della regolarità contributiva ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale tramite il sistema di Dichiarazione preventiva di agevolazione (D.P.A.).

Nello stesso periodo sarà interrotta anche la trasmissione dei crediti all’Agente della riscossione. A comunicarlo il Consiglio Nazionale dell’Ordine in una lettera inviata oggi ai Presidenti provinciali per annunciare che l’Istituto di previdenza ha accolto la richiesta di rendere attiva una tregua estiva delle notifiche e delle diffide in materia previdenziale emesse dall’Istituto.

“Una decisione apprezzabile – si legge nella lettera – che si aggiunge a quella, già comunicata, in materia fiscale e che rappresenta una sostanziale pausa per l’operatività degli studi dei Consulenti del Lavoro in un periodo generalmente coincidente con la chiusura per le ferie estive”.

Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro

www.consulentidellavoro.it

