Edizioni Casagrande presenta: “Locarno on/Locarno off”

Nelle sue 75 edizioni, il Locarno Film Festival ha contribuito a scrivere la storia della settima arte: «nave corsara» tra le rassegne cinematografiche, ha scoperto nuove voci ed esplorato territori poco battuti dell’audiovisivo. Questo libro ne racconta la storia e i sorprendenti retroscena con un saggio e 75 aneddoti nei quali la realtà sconfina nel mito.

La prima edizione del Locarno Film Festival

Ci vollero solo tre mesi, nel 1946, per organizzare la prima edizione del Locarno Film Festival; nata un po’ rocambolescamente, la manifestazione intercetta però da subito le opere di grandi cineasti (Clair, Rossellini, Ėjzenštejn…), preparandosi, negli anni successivi, a segnare la storia del cinema mondiale. Presto si profila infatti come «nave corsara» che cavalca le acque della settima arte con scelte audaci: dà spazio agli esordienti, presenta cinematografie marginali, porta la sperimentazione in prima serata, infrange i confini tra “alto” e “basso” in anni in cui apparivano invalicabili (come con la retrospettiva su Totò del 1975).

Pubblicato in occasione della 75a edizione, Locarno on/Locarno off ripercorre la storia del Festival e i suoi retroscena «off», svelati in 75 aneddoti tra mito e realtà: da Fassbinder che ruba un paravento a Benigni che telefona a 8000 persone, da Marlene Dietrich muta per contratto a Spike Lee e Wim Wenders ammutoliti dalla paura di Piazza Grande, fino ad Agnès Varda che la conquista con la «danza del pardo».

Il racconto è accompagnato da rare fotografie d’archivio e da un’intervista al presidente del Festival Marco Solari.

L’autore:

Lorenzo Buccella (1974) è giornalista, critico cinematografico e scrittore. Per il Locarno Film Festival è stato caporedattore di rivista e sito ufficiali, e ha curato il volume Sempre giovane. Festival del film Locarno 1997-2012. Ha pubblicato monografie per la Cineteca di Bologna e racconti e poesie in riviste letterarie italiane e svizzere. Attualmente lavora per la Radiotelevisione svizzera RSI.

Scheda tecnica

Lorenzo Buccella

Locarno on/Locarno off Storia e storie del Film Festival

In coedizione con Locarno Film Festival

Collana «Saggi»

272 pagine

Con illustrazioni a colori e bianco e nero

Edizioni Casagrande

Altri articoli di Libri su Dietro la Notizia