Torna anche quest’anno il Festival della Musica dedicato ai giovani talenti emergenti del panorama musicale nazionale, provenienti da tutte le regioni Italiane: il Summer Day Music Fest. Tre giorni di attività artistiche in cui gli artisti selezionati potranno dedicarsi alla loro musica, proporla, esibirsi davanti ad un pubblico e far sentire i loro inediti a una giuria composta da importanti professionisti del settore.

Giunto alla sua settima edizione, il Summer Day cambia location.

Dall’Anfiteatro di Fondi, si sposta nel centro storico di Terracina per tre giorni di festival, prima a Piazza Domitilla (28/29 luglio ) e poi a Piazza Municipio (30 luglio ). Una cornice altrettanto suggestiva, antica, perfetta per fare da sfondo a delle serate di musica, intrattenimento e spettacolo.

Nello specifico, i 40 talenti selezionati per quest’anno, dopo la valutazione di oltre 200 candidature, vivranno tre giornate di intenso lavoro sul loro percorso artistico.

Durante le giornate del 28 e 29 luglio, i giovani artisti prenderanno parte ai “Lab Bootcamp” organizzati presso la sala eventi della “Scuderia” di Terracina: i ragazzi potranno mettersi in gioco e lavorare direttamente con i professionisti che compongono la commissione del Summer Day. Si tratta di Massimo Cotto (giornalista, scrittore, conduttore di Virgin Radio, Direttore Artistico di Area Sanremo ), Massimo Bonelli (Direttore Artistico e organizzatore del Concerto del Primo Maggio a Roma, discografico, produttore di trasmissioni televisive Rai ), Maria Grazia Fontana (musicista, vocal coach e docente di musica, già Coach nel programma televisivo TALE E QUALE SHOW), Marco Mori (discografico del Lab Music Factory Label, è stato parte dello staff per il personal management di Ligabue, attualmente dirigente nazionale “AudioCoop” e parte dello staff del MEI di Faenza), Monica Nassisi (avvocato e esperta in diritto legato alla musica), Rory Di Benedetto (autore e compositore, già disco di platino, produttore, manager ed editore), il maestro Ciro Barbato (direttore d’orchestra, concertista internazionale e produttore discografico). Grazie alla presenza di questo team di esperti della musica, i ragazzi prenderanno parte a degli incontri frontali, in cui potranno confrontarsi, presentare il loro progetto musicale e ottenere utili consigli da chi fa parte del settore.

