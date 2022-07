Il prossimo 7 ottobre sarà pubblicato Mark Knopfler – The Studio Albums 2009-2018 un cofanetto disponibile nelle versioni su Vinile, CD e digitale, che raggruppa la seconda metà del suo repertorio di canzoni da solista. Si chiude così il cerchio aperto con Mark Knopfler – The Studio Albums 1996-2007, uscito lo scorso anno.

La confezione di Mark Knopfler – The Studio Albums 2009-2018 include Get Lucky (2009), Privateering (2012), Tracker (2015) ed il suo ultimo lavoro Down The Road Wherever (2018), oltre ad una raccolta di B-side in studio, Bonus Track e 2 brani inediti: ‘Back In The Day’ and ‘Precious Voice From Heaven’. La qualità audio è stata supervisionata da Bob Ludwig presso Gateway Mastering, mentre il cut del vinile è stato curato da Bernie Grundman.

Mark Knopfler, cantautore, produttore discografico e compositore, è uno dei musicisti di maggior successo che il Regno Unito abbia mai avuto ed è spesso citato come uno dei più grandi chitarristi di tutti i tempi.

È diventato famoso per la prima volta negli anni ’80 come leader dei Dire Straits, che hanno realizzato molte delle canzoni iconiche di un’epoca (tra cui “Sultans Of Swing”, “Money For Nothing”, “Romeo And Juliet” e “Walk Of Life”).

I Dire Straits sono stati in tour per l’ultima volta nel 1992 e Mark ha intrapreso un nuovo percorso come artista solista.

La versione su vinile di Mark Knopfler – The Studio Albums 2009-2018 include, oltre ai 9 LP stampati su vinile nero 180g, 5 stampe artistiche in 3D con le copertine degli album.

La versione su CD include, oltre ai 6 dischi, 5 stampe artistiche con le copertine degli album e i testi di tutti i brani.

