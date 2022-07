THE BASTARD SONS OF DIONISO IN TOUR PER PRESENTARE “DOVE SONO FINITI TUTTI?”

IL NUOVO ALBUM DI INEDITI (Fiabamusic / distr. Artist First)

LE PRIME DATE ESTIVE

22 luglio Marano Vicentino (VI) – Mararock

06 agosto Ponte di Legno – Tonale (BS) – Water Music Festival

07 Agosto Trambileno (TN) – Monte Pasubio

04 Settembre Varese – Sant’Ambrogio in Strada – NUOVA DATA

24 Settembre Rovereto (TN) – Vallagarina live festival

THE BASTARD SONS OF DIONISO quest’estate in tour per presentare il nuovo album “Dove Sono Finiti Tutti?”.

Anticipato dai singoli “Restiamo umani”, “Tali e Squali” e “Ribelli altrove” e da una tournée nell’estate del 2021 che ha visto il trio trentino confermare il supporto del numeroso pubblico che da sempre segue i concerti del gruppo, “Dove sono finiti tutti?” è l’ottavo capitolo che si aggiunge alla lunga discografia dei TBSOD, partita nel 2003 e proseguita negli anni con l’esperienza di X-Factor (2009), ma soprattutto con l’intensa attività dal vivo che li ha visti protagonisti su numerosissimi palchi nazionali e internazionali, realizzando negli anni anche importanti aperture ad artisti come Ben Harper, Robert Plant e Green Day.

Link al videoclip del brano “Restiamo Umani”: https://www.youtube.com/watch?v=ni0ps0_esOQ

Link al videoclip del brano “Tali e Squali”: https://www.youtube.com/watch?v=Inijo1vxXig

Link al videoclip del brano “Ribelli altrove”: https://youtu.be/69q5X_yWsUc

“DOVE SONO FINITI TUTTI?” – IL DISCO

Otto tracce di puro rock in perfetto stile Bastard, in cui il suono giunge denso e carico di energia ad abbracciare le tre voci del gruppo sempre armonizzate con cura. In uscita in digitale e in formato Vinile, l’album è concettualmente pensato in due lati, con un side A in cui a farla da padrone è un’ambientazione sognante e marina fatta di spiagge, isole, squali, e un side B in cui è la dimensione dell’altrove a regnare.

