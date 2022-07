Su Food Network arriva “A Casa Cucina Papà”

Su Food Network canale 33 arriva “A CASA CUCINA PAPÀ” con Vittorio Vaccaro, padre moderno che ama radunare famigliari e amici per preparare pranzi e cene speciali. In prima tv dal 3 luglio ogni domenica alle 15:00 e disponibile in streaming su discovery+.

Accanto alla carriera di attore, Vittorio affianca anche un’altra grande passione, quella per la cucina, intesa non solo come esecuzione delle ricette, ma anche come ricerca nella scelta del menù, organizzazione in tempi brevi dei piatti e, naturalmente, come momento di condivisione a tavola. Una passione coltivata negli anni con curiosità, sperimentazioni di ogni tipo e tanta pratica casalinga.

Che si tratti di un pranzo in famiglia, di una cena informale tra amici o di una più romantica a lume di candela, Vittorio sa sempre aguzzare l’ingegno e realizzare qualcosa di semplice ma speciale, unendo il piacere del gusto a quello della condivisione. Perchè tra tutti gli ingredienti quello che non può mai mancare è l’amore!

“A CASA CUCINA PAPÀ” (6×30) è prodotto da Jumpcutmedia per Warner Bros. Discovery. FOOD NETWORK è visibile al Canale 33 del Digitale Terrestre, Tivùsat Canale 53. Le puntate saranno disponibili in streaming su discovery+ subito dopo la messa in onda lineare.

