Dopo il grande successo di pubblico del concerto di Vanessa Tagliabue Yorke, giovedì 7 luglio alle ore 21.30 all’Auditorium Franco Alfano di Sanremo l’ORCHESTRA SINFONICA DI SANREMO eseguirà le più belle overture di Mozart e Rossini, con un programma diretto dal M° Giancarlo De Lorenzo (ingresso gratuito).

Il concerto è stato presentato in anteprima ieri martedì 5 luglio, al Poggio dei Gorleri di Diano Marina (Via S. Leonardo, 38 – ingresso gratuito) primo appuntamento della rassegna MUSICA NEI BORGHI con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo.

MUSICA NEI BORGHI con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo è una rassegna che si prefigge l’obiettivo di diffondere la cultura musicale in Liguria e soprattutto in quei luoghi che, per varie ragioni, hanno avuto poche possibilità di respirare l’atmosfera della musica dal vivo.

Questi i prossimi appuntamenti di MUSICA NEI BORGHI con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo: venerdì 8 luglio alle 21 al Santuario Monte Calvario a Imperia; venerdì 15 luglio alle 21 a Cipressa; venerdì 22 luglio alle 21 a Torre Paponi; domenica 7 agosto alle 21 a San Romolo; martedì 9 agosto alle 21 a Bajardo.

Per questi appuntamenti, l’Orchestra Sinfonica di Sanremo eseguirà le Ouverture dalle opere: Le nozze di Figaro K. 492, Così fan tutte K. 588 di Wolfgang Amadeus Mozart e La cambiale di matrimonio, Il Signor Bruschino, La scala di seta, L’Italiana in Algeri, Il barbiere di Siviglia di Gioacchino Rossini.

I concerti di inseriscono all’interno della rassegna estiva “SANREMO SUMMER SYMPHONY 2022” organizzata dalla Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo e dal Comune di Sanremo.

Sanremo apre così le porte a tutti i turisti, che per tutta l’estate avranno la possibilità di scoprire – con la musica proposta dal ricco cartellone di eventi – un luogo suggestivo come quello dell’Auditorium Franco Alfano, per poter vivere un’esperienza immersiva attraverso i suoi scorci e i tramonti mozzafiato.

Le note riecheggeranno anche nei borghi del ponente ligure, che ospiteranno alcuni concerti della rassegna estiva nei mesi di luglio e agosto.

Il programma completo degli eventi di “Sanremo Summer Symphony 2022” è online su www.sinfonicasanremo.it

I biglietti per i concerti della “Sanremo Summer Symphony 2022” sono disponibili online al sito www.sinfonicasanremo.it e in prevendita presso il Cinema Centrale (Via Matteotti, 107) dal giovedì alla domenica dalle 16.00 alle 19.00. Sarà possibile acquistare i biglietti direttamente all’Auditorium Franco Alfano direttamente il giorno stesso del concerto dalle ore 16.00.

