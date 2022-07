Rocky Horror Show: tour italiano, dall’11 ottobre

Universalmente riconosciuto come uno degli spettacoli più amati e applauditi al mondo, “Richard O’Brien’s Rocky Horror Show” arriva in Italia nell’autunno 2022. La prima data sarà Milano al TAM Teatro Arcimboldi dall’11 al 23 ottobre.

Poi Trieste al Politeama Rossetti per la stagione del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia dal 25 al 30 ottobre.

Infine Roma, al Teatro Olimpico per la stagione dell’Accademia Filarmonica Romana, in collaborazione con LSD Edizioni, dall’1 al 6 novembre.

Dal 1973, The Rocky Horror Show ha sedotto con la sua trasgressività intere generazioni di spettatori, conquistando anche i benpensanti più integerrimi e trasformandoli in devoti fan con corsetto e calze a rete. Dopo oltre 45 anni, la meravigliosa creatura di Richard O’Brien non smette di travolgere, coinvolgere, sovvertire le regole.

Ha viaggiato in più di 30 paesi, è stata tradotta in più di 20 lingue e torna ora in tour con la regia di Christopher Luscombe.

Migliaia di appassionati hanno creato fan club, guardano il film centinaia di volte, travestendosi e partecipando sempre attivamente allo spettacolo (come richiesto dalla filosofia del “Rocky Horror Show”).

Ed è così che il Rocky, proprio per l’entusiasmo e la partecipazione del suo pubblico, ogni sera si trasforma in un grande non-stop party fatto di quei successi senza tempo da cui ognuno, almeno una volta, si è lasciato trascinare come “Sweet Transvestite”, “Damn it Janet” e “Time Warp”.

INFO E PREVENDITE

MILANO – TAM TEATRO ARCIMBOLDI: https://www.teatroarcimboldi.it/rocky-horror-show

TRIESTE – POLITEAMA ROSSETTI https://www.ilrossetti.it/it/spettacoli/rocky-horror-show-world-tour-2022-3110

ROMA – TEATRO OLIMPICO https://www.teatroolimpico.it/rocky-horror-sho

