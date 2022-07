Dal 15 luglio 2022 sarà disponibile in rotazione radiofonica “RIDERE”, il nuovo singolo di Ottavio Zani già disponibile sulle piattaforme digitali dal 30 giugno.

“Ridere” è un’ode all’unica vera medicina che possediamo: il sorriso. Ridere non renderà i problemi meno seri ma sicuramente aiuterà i cuori ad essere più leggeri.

La vita è un nave e noi siamo il mare che la ospita. Sta a noi decidere di essere calmi o in tempesta, di essere azzurri come il Salento o blu come l’oceano.

Dichiara l’artista a proposito del suo nuovo brano: “Mi piace pensare che l’estate possa essere un rimedio allegro ai dolori della vita. Non si può aver la pretesa di essere sempre felici ma si può cercare la via per iniziare ogni giornata con il gesto di un sorriso”

“Ridere” è il nuovo singolo di Ottavio Zani disponibile sulle piattaforme digitali dal 30 giugno 2022 e in rotazione radiofonica dal 15 luglio 2022.

