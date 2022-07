E’ in radio e in digitale “RESET” (https://fanlink.to/swchreset), il nuovo brano del cantautore, polistrumentista e produttore SWCH. Anticipa il concept elettronico “Meta-morfosi”

Scritto, arrangiato e mixato dallo stesso Mannara e prodotto da Raffaele Montanari, “Reset” è il primo tassello di un concept sperimentale di SWCH. Parla della “goccia che fa traboccare il vaso”, di tutto ciò che svela, in maniera cruda, la realtà. Il cantautore affronta il disagio digitale, le scelte involontarie, i comportamenti stereotipati: tutto ciò che non è dentro di noi ma che non facciamo altro che manifestare all’esterno. L’unica soluzione è il cambiamento-non cambiamento: ritornare al sé originale.

Intervista

Cosa significa “Disagio digitale”?

“Il disagio digitale è quello che si prova quando tutto ciò che è dietro lo schermo del nostro

smartphone non ci soddisfa: una qualità estetica che desideriamo, una mancanza di feedback, un incomprensione comunicativa. Quello su cui ragiono in Reset è: bisogna saper distinguere il nostro vero Io dalla nostra versione social. Spesso si finisce per diventare quella versione che però non è l’originale. Si indossa una maschera pirandelliana, solo un po’ amplificata”

La tua esperienza e le tue capacità artistiche sono veramente tante. Come nasce la tua passione per la musica e la relativa ricerca continua?

“Nasce da piccolissimo, guardando mio padre che era un DJ nelle radio libere anni 70. Poi il

conservatorio e le esperienze in studio e sui palchi. Non si finisce mai di imparare, è la cosa

incredibile della musica”

Reset…significa che ci vuole uno stop generale e la possibilità di ricominciare?

Solo quando non sappiamo più cosa stiamo facendo. Qualsiasi cosa pensiamo di fare nella nostra vita, non facciamo altro che cercare di essere felici e soddisfatti. Quando la strada che percorriamo non porta in quella direzione allora dobbiamo fermarci, riflettere, assumerci le nostre responsabilità è iniziare da capo. Non possiamo fermare i mondo, ma possiamo decidere che strada percorrere”

