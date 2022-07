19 luglio 2022 – Bagni Misteriosi alle 21.15

dall’omonimo romanzo di Roberto Vecchioni, edito da Einaudi Vincitore Premio Cesare Pavese 2015 – Narrativa con Ettore Bassi, adattamento e regia Ivana Ferri musiche originali eseguite dal vivo di Massimo Germini voce fuori scena Patrizia Pozzi citazioni musicali Roberto Vecchioni – W.A. Mozart direzione tecnica Massimiliano Bressan fonico Loris Spanu scena Gianni De Matteis produzione Tangram Teatro con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Piemonte

ll mercante di luce di Roberto Vecchioni, Vincitore Premio Cesare Pavese 2015 – Narrativa, racconta con accenti lirici intensiuna vicenda che attraversa il nostro presente, una riflessione sull’esistenza, sull’idea del bello e del sublime.

Un padre che, con dedizione e amore, tenta di spiegare il senso della vita al figlio, colto e curioso, attraverso i grandi gesti e le tenere paure di poeti e poetesse della grande letteratura classica, da Sofocle a Euripide, da Archiloco all’immensa Saffo.

Sullo sfondo le musiche dal vivo eseguite dal suo chitarrista Massimo Germini. Non era facile da realizzare una trasposizione per il teatro di quello che ho scritto, ma ho trovato delle persone appassionate che sono riuscite a farlo. La Ferri è una bravissima scrittrice e grande donna di teatro, Bassi è un bravissimo attore. Si sono innamorati del romanzo e mi hanno cercato per poterlo trasformare in uno spettacolo teatrale. Cosa che mi ha fatto emozionare come pochi.

[…] Penso che il teatro sia davvero la creazione, il momento creativo dell’uomo. E allora sentirmi io piccolo esecutore di questa creazione, non dico che mi abbia fatto galleggiare nell’aria, ma certamente mi ha dato una gioia immensa. Roberto Vecchioni

