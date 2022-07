I “Maledetti ritornelli” di Cristiana Verardo in tour

Continua tra Piemonte, Lombardia e Veneto il tour estivo della cantautrice salentina Cristiana Verardo che farà tappa a Torino (8 luglio – Corso Parigi), Bergamo (9 luglio – Spazio Polaresco), Verona (10 luglio – Mura Festival) e Como (12 luglio – Il birrificio di Como) per presentare l’album “Maledetti Ritornelli”.

Sono otto le tracce che compongono il secondo disco “Maledetti ritornelli” (G-ROdischi/Believe), pubblicato nel 2021 dopo “La Mia Voce” (2017). L’album racconta di un tempo vissuto sul filo tematico dei sentimenti, dentro una quotidianità sospesa e intima: nelle canzoni ci sono memorie di amori passati che tornano a farsi sentire, i tormenti, le emozioni del presente e l’imprevedibilità del futuro per un mosaico che piano piano si compone, quasi sussurrando l’autenticità dell’esistenza e le passioni che la attraversano.

Nelle storie che Cristiana Verardo delinea c’è l’essenza dei giorni da osservare nella profondità delle piccole cose, senza fermarsi alla superficie, come chiarito nel messaggio chiave inciso nei “Maledetti ritornelli”, che non sono solo ciò che diventa tormentone (musicale, emotivo, interiore) ma l’esigenza di andare oltre le apparenze. L’album prodotto da Filippo Bubbico è il risultato di un lungo percorso di ricerca segnato da esperienze e incontri che hanno condotto l’artista ad acquisire nuove consapevolezze musicali.

Il 2022 sta riservando grandi soddisfazioni, numerosi traguardi di qualità per Cristiana Verardo che si sta distinguendo per originalità nel panorama della musica d’autore dello Stivale. La cantautrice Premio Bianca d’Aponte 2019, è stata infatti tra i 10 finalisti del 1MNext 2022, il contest del Primo Maggio Roma e ha preso parte a Tonica, il nuovo programma musicale di Andrea Delogu su Rai 2, come membro di una band resident tutta salentina capitanata da Carmine Tundo (La Municipàl).

A marzo inoltre ha portato la sua musica in Spagna presentando il nuovo album “Maledetti ritornelli” in un tour di 3 concerti: prima al Golem’s di Barcellona per la rassegna «Dones singulars» organizzata da Babel Sound; poi come ospite speciale del Premio Bianca D’Aponte al Salòn de Actos dell’Istituto Italiano di Cultura di Madrid e al Centro Cultural Ibercaja di Logrono. Intanto continua il lavoro in studio con Carolina Bubbico per “Terronda”, un progetto ancora misterioso che presto vedrà la luce.

La Verardo porta in scena un nuovo spettacolo in solo tra chitarra, timpano e tamburello, pad, sequenze e registrazioni sonore a creare un fil rouge nel suo repertorio che si arricchisce di piacevoli sorprese per il pubblico.

Il tour, promosso dall’agenzia di booking management Zero Nove Nove, rientra nella programmazione Puglia Sounds Tour Italia 2022, operazione finanziata sul Poc Puglia 2007-2013, azione “Sviluppo di attività culturali e dello spettacolo”.

