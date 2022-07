I 43.NOVE live per due appuntamenti speciali

43.NOVE IN CONCERTO

23 Luglio Servigliano (FM) – NoSound Festival @ Parco della Pace

*in apertura a Blanco – Sold out

04 Agosto a Seravezza (LU) – Mediceo Festival @Palazzo Mediceo

*in apertura a Chiello

I 43.NOVE tornano dal vivo questa estate per due appuntamenti unici: il 23 luglio il duo versiliese sarà in concerto come unico gruppo in apertura a Blanco, già sold out al NoSound Festival di Servigliano (FM) dove si attendono oltre 16.000 persone, mentre il 4 agosto aprirà Chiello al Mediceo Festivsal di Seravezza (LU).

Due occasioni speciali per i 43.Nove che avranno l’occasione di presentare dal vivo il recente EP “Storia di un uomo”, primo lavoro del duo uscito per l’etichetta Bonnot Music e che vede la produzione artistica di Bonnot, già con Assalti Frontali, Colle Der Fomento, Inoki, Dj Gruff e con collaborazioni come quelle con Caparezza, il leggendario duo newyorkese Dead Prez, Talib Kweli, Prodigy (dei Mobb Deep), Snoop Dogg, Gary Clark Jr.

L’Ep è stato anticipato dal singolo “Immagini”, il cui videoclip in occasione dell’uscita è stato anche selezionato come artista New Generation della settimana da Mtv.

