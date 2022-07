Il duo Calvosa & Zalles al Fuori Posto di Ruffano tra atmosfere balkan-rock, afro-funk e tradizioni del Sud Italia.

All’Hambirreria Fuori Posto di Ruffano prosegue “Break the rules”, la rassegna, diretta da Claudio “Cavallo” Giagnotti, Francesca Kee Ciardo e Alpaca Music, che proporrà dj set e concerti per tutta l’estate. Giovedì 7 luglio (ore 22 – ingresso gratuito – info e prenotazioni 3204947462) appuntamento con il live del progetto Calvosa & Zalles che presenterà l’album “Luce”, inno alla vita dopo mesi di buio post-lockdown. Con l’uscita del disco, immersi in atmosfere balkan-rock, afro-funk e tradizioni del Sud Italia, i due musicisti si preparano a contaminarsi e trovare nuova forma in chiave elettronica.

Sul palco il trombettista calabrese Emanuele Calvosa (che ha all’attivo importanti collaborazioni con Takabum Street Band, Brunori SAS, Cesare Dell’Anna e Opa Cupa, Red Basica, Tekemaya) e il chitarrista e bassista calabro albanese Fabi il Zalles (leader della storica band arbereshe “Spasulati”) saranno affiancati dal chitarrista Gino Semeraro e dall’elettronica di Alex Fazzi.

“Luce” – disponibile su tutte le piattaforme dall’11 ottobre scorso – vuole essere un inno alla vita, un richiamo primordiale alla bellezza della musica, un manifesto universale sul valore della contaminazione musicale. Un vero e proprio viaggio nella world music che, carico di culture, di stili musicali, di voci, strumenti e lingue trasporta l’ascoltatore in una scatola di ricordi e di tradizioni balcaniche e africane. Ma non solo.

“Luce” è un progetto che parla l’arbëreshë (lingua originaria di Zalles), il tunisino, fino a mescolarsi al dialetto salentino di Marco Perrone, alias Puccia degli “Apres La Classe”, con sfumature che spaziano dal Balkan/Rock all’Afro/Funk e si nutrono delle atmosfere della bande musicali del Sud Italia dov’è cresciuto Calvosa. I dodici brani sono stati registrati e mixati tra Calabria e Salento con l’etichetta “11/8 Records”.

Lunedì 11 luglio (ore 22 – ingresso gratuito – info e prenotazioni 3204947462) spazio alle selezioni di Luca Tarantino. Dj e producer, classe ’96, è in consolle fin da quando aveva quattordici anni. Seppur molto giovane, ha già collaborato, tra gli altri, con Richie Stephens, Reddman UK, Richie Loop, Ackejuice Roockers, Apres La Classe, Sud Sound System, Kalibandulu, Mama Marjas, Ghetto Eden, solo per fare qualche nome.

La programmazione di Break the rules proseguirà poi con la cover band Sudoers (14 Luglio), il dj set di Vivaz (18 luglio), il concerto di Mundial, nuovo progetto elettro – tribal di Carmine Tundo, Roberto Mangialardo e Alberto Manco (21 luglio), le selezioni di 00Reactivo & Stefano Marra (25 luglio). Un calendario fitto e in continuo aggiornamento.

Il claim “Break the rules” ha un sapore personale e liberatorio. «Rompere le regole è fidarsi del proprio istinto. Degli errori che si possono fare, cadendo, e sfidando la sorte. Rompere le regole è decidere di essere se stessi. Di sentirsi liberi di essere Fuori Posto ovunque voi siate, chiunque voi siate.

Rompere le regole è il nostro e il vostro atto di liberazione. Break the rules non è altro che il nostro invito a sentire la libertà», spiega la proprietaria Camilla Santo. La birreria e hamburgeria Fuori Posto nasce nell’agosto del 2020, dopo l’esperienza ventennale del fondatore Rocco Santo che, con radicata disciplina e una cospicua dose di follia, crea un’attività a conduzione familiare. Nella sede, aperta nel centro di Ruffano in un portico mercantile del 1700, lo staff crea un menù che unisce tradizione e innovazione, scegliendo i proprio prodotti sulla base di due punti cardine: la qualità e l’artigianalità.

Per altre notizie relative al tema Eventi Dietro la Notizia