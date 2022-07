FUJIFILM lancia oggi il suo eShop X | GFX, un progetto europeo di ampio respiro pensato e messo in essere per creare uno spazio di riferimento sul web, in cui prodotti, innovazione tecnologica e la filosofia del brand si rendono ancora più vicini a fotografi e appassionati

eshop.fujifilm-x.com/it

Con il commercio elettronico la modalità di acquisto cambia, ma le necessità delle persone rimangono le stesse: tutti vogliono essere sicuri di ciò che si sta per acquistare e soprattutto che ci si sta affidando a un esercente serio.

Fujifilm presenta il suo eShop X | GFX dove poter sì acquistare, ma dove trovare tutte le informazioni necessarie prima di poter decidere.

FUJIFILM eShop, infatti, nasce con le determinazione di porsi non come un freddo canale di vendita diretto, in cui vivere solo un’esperienza di acquisto, ma è un luogo in cui poter avere velocemente e sottomano una lista completa dei prodotti FUJIFILM in commercio, in cui trovare prime descrizioni di prodotto, i prezzi ufficiali, informazioni su promozioni.

FUJIFILM eShop è un luogo dove vivere appieno tutta la tecnologia e l’esperienza del Brand: https://eshop.fujifilm-x.com/it/

Fujifilm Italia, per di più, è fra le prime Country selezionate per questo importante lancio, in linea con l’obiettivo di porsi come un player fondamentale nel mercato dell’imaging e un alleato, non solo un marchio, a cui il professionista quanto l’amatore possa porre la propria fiducia.

FUJIFILM eShop sarà uno strumento in più per avvicinarsi alle esigenze dell’utente finale. Fujifilm Italia continuerà il proprio progetto con gli FPD – Fujifilm Professional Dealer – ossia costruire con i punti vendita più esperti e competenti del settore un network solido con cui affrontare le sfide di un mercato in continua evoluzione e sviluppare attività e servizi con il comune obiettivo di soddisfare il cliente finale.

