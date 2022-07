Franco126: sold out il Palazzo dello Sport a Roma

Franco126

Franco126 annuncia il sold out della data al Palazzo dello Sport a Roma prevista per il 24 settembre, l’ultima data del gran finale di un tour estivo che lo vedrà esibirsi anche in un altro palazzetto italiano il 22 settembre al Mediolanum Forum di Milano. Annunciata inoltre una nuova data: il cantautore romano si esibirà il 20 agosto all’Etruria Eco Festival di Cerveteri (RM).

E’ uscito venerdì 10 giugno il nuovo singolo di Franco126 e Loredana Bertè: MARE MALINCONIA (Bomba Dischi / Universal), scritto da Franco126 assieme a Pietro Di Dionisio e Giovanni Maria De Cataldo per la produzione di Giorgio Poi. Una canzone come un’antica leggenda, che vede protagonista una donna coraggiosa nella sua sfrontatezza ma anche fragile nella sua sensibilità. Un brano che sembra derivare da un racconto popolare, in cui la donna pur tentando il tuffo estremo, diventando vento e non tornando più, potrebbe invece riemergere dalle acque, più bella e sicura che mai. Un finale aperto alle interpretazioni, che unisce le parole di un autore come Franco e la forza vitale di una della più iconiche interpreti italiane come Loredana Bertè.

CALENDARIO DATE

venerdì 17 giugno 2022 – BOLOGNA @ NOVA

sabato 2 luglio 2022 – FIRENZE @ Viper Summer Festival

giovedì 14 luglio 2022 – PADOVA @ Parco Della Musica

sabato 16 luglio 2022 – GENOVA @ Balena Festival Preview

venerdì 22 luglio 2022 – NAPOLI @ Suo.Na Festival

sabato 23 luglio 2022 – GALLIPOLI @ Parco Gondar

giovedì 28 luglio 2022 – MOLFETTA (BA) @ Luce Music Festival

sabato 30 luglio 2022 – SENIGALLIA (AN) @ Mamamia Festival

venerdì 5 agosto 2022 – BAGHERIA (PA) @ Piccolo Parco Urbano

sabato 6 agosto 2022 – CATANIA – Villa Bellini

lunedì 8 agosto – DIAMANTE (CS) – Teatro dei Ruderi di Cirella

venerdì 19 agosto 2022 – PAESTUM (SA) @ MaCo Festival

sabato 20 agosto 2022 – CERVETERI (RM) @ Etruria Eco Festival – NEW

domenica 28 agosto 2022 – PESCARA @ Teatro D’Annunzio

martedì 30 agosto 2022 – SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) @ San.B Sound

sabato 3 settembre 2022 – MONCALIERI (TORINO) @ Pinewood Torino

venerdì 9 settembre 2022 – AREZZO @ Warehouse Decibel Fest

giovedì 22 settembre – MILANO – Mediolanum Forum

sabato 24 settembre – ROMA – Palazzo Dello Sport – SOLD OUT

I biglietti per la nuova data a Cerveteri saranno disponibili da oggi, martedì 19 luglio, dalle ore 14:30.

I biglietti per tutte le date sono in vendita online su www.vivoconcerti.com e presso tutte le rivendite autorizzate. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.

