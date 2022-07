Fabio Curto in tour per presentare l’album “Rive Volume II”

LE DATE

11 giugno – Palagano (MO) – Parco della Resistenza Santa Giulia

02 luglio – Pozzaglio (CR) – Centro Sportivo Astra

15 luglio – Bologna – Piazza Carducci

17 luglio – Bologna – Fienile Fluò per Festival Scena Natura

24 luglio Palagano (MO) – opening act per Davide Van De Sfroos – NUOVA DATA

29 luglio Davoli (CZ) – Sonore Alchimie VIII edizione – NUOVA DATA

31 luglio Terranova di Sibari (CS) – NUOVA DATA

06 agosto Casali Del Manco loc Casole Bruzio (CS) – Festa di Santa Marina Vergine – NUOVA DATA

07 agosto Caccuri (KR) – Ospite al Premio Caccuri – NUOVA DATA

Dopo la recente pubblicazione del videoclip “Con gli occhi al cielo”, estratto dal disco, il cantautore è pronto per portare nella dimensione live i brani del suo ultimo lavoro discografico. Atteso per una doppia data a Bologna (15 e 17 luglio), passerà poi per Modena (24 luglio), fino a raggiungere la Calabria con una serie di appuntamenti, in costante aggiornamento, che lo vedranno tornare di fronte al proprio pubblico.

Link al videoclip “Con gli occhi al cielo”: https://youtu.be/1mmxpD0ESzU

“RIVE VOLUME II” – IL DISCO

“Rive Volume II” prosegue idealmente il percorso tracciato da “Rive Volume I”, approdando però ad atmosfere più luminose rispetto al precedente, consegnando 14 tappe di un viaggio semi acustico e particolarmente intimo all’interno di un folk dal respiro internazionale che l’artista ha già dimostrato di saper maneggiare, produrre e declinare coraggiosamente in italiano.

Un lavoro in cui non mancano importanti collaborazioni, da quella con Cisco e Fry nel singolo “La terra dei miei figli” che ha anticipato l’album, passando per Fio Zanotti che ha fornito il suo contributo nella produzione del brano “Puoi svegliarti felice” e, ancora, quella con i Modena City Ramblers presenti come featuring ne “Il mio cuore”, fino alla presenza di Angelo Branduardi che ha cantato insieme al cantautore calabrese nella versione speciale del brano “Madre Terra” che chiude il disco.

Link al videoclip “L’altopiano”: https://www.youtube.com/watch?v=BgekXUXX-fA

Link al videoclip “Madre Terra”: https://www.youtube.com/watch?v=FE-traiZMEA

