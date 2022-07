Esce oggi “Povera me” il nuovo singolo di Caterina

Disponibile da oggi, venerdì 22 luglio, “POVERA ME”, il nuovo singolo di CATERINA.

Link all’ascolto del brano: https://ada.lnk.to/poverame

Tra i talenti del nuovo pop italiano, Caterina, dopo l’esperienza in gara a X Factor nel 2016, ha conquistato le principali playlist di Spotify (New Music Friday, Indie Italia, Scuola Indie, Best of Indie Italia 2020), superando i 3 milioni di stream sulla piattaforma con il suo omonimo album d’esordio uscito a marzo 2020.

Con la freschezza e la sensibilità proprie della sua produzione, Caterina torna con un nuovo singolo per questa estate: un brano che anticipa il suo secondo lavoro discografico, atteso per il prossimo autunno e già anticipato dai brani “La Promessa”, “Abitudini” e “La Vita Davanti”, che hanno confermato gli importanti numeri di ascolti sulle piattaforme.

“Povera me” è una canzone allegro malinconica per chi fa spesso a botte con se stesso: da una parte del ring la coerenza e dall’altra la totale illogicità – racconta Caterina. Se è vero che chi si accontenta gode, con le briciole non si possono costruire case e porti sicuri.

In mezzo a tutto questo agitarsi caotico della città, una rosa comprata e dimenticata al tavolino di un bar: forse stare fermi, aspettare e guardare può farci vedere come andrà a finire.

Forte da sempre di un’intensa attività live, Caterina negli anni ha realizzato concerti in tutta Italia con importanti aperture per artisti come Max Gazzè, Carmen Consoli, Irene Grandi, Cristina Donà, Simone Cristicchi e molti altri, e anche l’estate 2022 la vede in tour con un calendario in costante aggiornamento.

Tra i prossimi appuntamenti anche il ritorno in apertura a Max Gazzè all’interno della rassegna Feltre d’Estate.

I PROSSIMI CONCERTI

(calendario in aggiornamento)

29.07 FELTRE (BL) – Feltre D’estate (opening act per Max Gazzè)

06.08 PONTEDILEGNO-TONALE – Water Music Festival

07.08 TRAMBILENO (TN) – Monte Pasubio

08.08 PORDENONE – Estate A Pordenone

26.08 ROVERETO (TN) – Rovereto Music Festival – NUOVA DATA

02.09 SETTIMO TORINESE (TO) – Fuoritutti Festival *w/Fulminacci – NUOVA DATA

03.09 RIVA DEL GARDA (TN) – Grand Festival Interculturale – NUOVA DATA

04.09 VARESE – Sant’Ambrogio in Strada – NUOVA DATA

16.10 PARABIAGO (MI) – Donne INcanto – NUOVA DATA

Link al videoclip “La promessa” su YouTube: https://bit.ly/CaterinaLapromessaOfficialVideo

Link al videoclip del brano “Abitudini” su YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=cJXwdtMYyIc

Link al video di “La vita davanti”: https://www.youtube.com/watch?v=XugJZ_QZtyQ

SOCIAL UFFICIALI CATERINA

www.facebook.com/caterinacropelliofficial

www.instagram.com/caterinacropelliofficial

