Avignone, Opéra Grand Avignon

17 – 23 luglio 2022

LA TEMPESTA

di William Shakespeare

traduzione, adattamento e regia Alessandro Serra

Produzione Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale / Teatro di Roma – Teatro Nazionale / Emilia Romagna Teatro ERT – Teatro Nazionale / Sardegna Teatro / Festival d’Avignon / MA scène nationale – Pays de Montbéliard

in collaborazione con Fondazione I Teatri Reggio Emilia / Compagnia Teatropersona

Dopo il debutto in prima nazionale alle Fonderie Limone di Moncalieri a marzo 2022, La tempesta di William Shakespeare per la regia di Alessandro Serra, produzione esecutiva del Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale, andrà in scena dal 17 al 23 luglio 2022 al Festival di Avignone, una delle più importanti rassegne teatrali al mondo, sul palcoscenico dell’Opéra Grand Avignon. Il Festival è inoltre tra i coproduttori internazionali dello spettacolo insieme a MA scène nationale – Pays de Montbéliard.

La tournée internazionale de La tempesta – che in questa stagione ha visto lo spettacolo debuttare a Klaipeda in Lituania e che, dopo Avignone, sarà in Polonia a Danzica al Gdañsk Shakespeare Theater (27 – 28 luglio), mentre nella prossima stagione farà tappa in Ungheria, Svizzera, Turchia e nuovamente in Francia – si inserisce nel percorso di internazionalizzazione dello Stabile di Torino, in atto già da diverse stagioni, sia nell’ambito delle ospitalità sia in quello delle produzioni.

«Dopo due anni di sosta forzata, con La tempesta diretta da Alessandro Serra il Teatro Stabile di Torino ritrova finalmente una dimensione europea di ampio respiro – dichiara il Direttore Filippo Fonsatti. Oltre alle date già programmate nel corso del 2022 in tre diversi Paesi, stiamo lavorando per esportare la produzione in altre prestigiose sedi. Ed è una fortunata coincidenza – conclude Fonsatti – che la ripresa della circolazione delle opere e degli artisti in questi tempi di guerra avvenga con l’ultimo capolavoro di Shakespeare, che ci parla di compassione, di perdono, di pace».

La tempesta è una produzione del Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale con il Teatro di Roma – Teatro Nazionale, Emilia Romagna Teatro ERT – Teatro Nazionale, Sardegna Teatro, Festival d’Avignon, MA scène nationale – Pays de Montbéliard, in collaborazione con Fondazione I Teatri Reggio Emilia e Compagnia Teatropersona.

