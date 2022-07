Il 18 giugno scorso, in occasione dell’evento aziendale di un noto brand di supercar di lusso, DAVIDE LOCATELLI ha suonato presso la storica CONCERT HALL DI BUDAPEST, davanti a un pubblico proveniente da tutto il mondo.

Davide Locatelli ha realizzato il suo concerto con Holo Piano, una nuova tecnologia ideata da Luca Rapis, fondatore di ONE THOUSAND™, che trasforma il pianoforte in una nuova esperienza visiva e uditiva in cui immagini ad effetto olografico si plasmano nell’aria, come se fossero disegnate dai suoni.

Il concerto con Holo Piano è stato suddiviso in quattro momenti principali, per immergere il pubblico in diversi panorami sensoriali. Durante le performance sono stati riproposti brani e produzioni grafiche presentate durante il concerto di Seriate di Davide e ONE THOUSAND™ dello scorso 18 Marzo.

Si è trattato inoltre dell’unica esibizione della serata, ed ha catalizzato l’attenzione degli ospiti durante la cena. Musica e immagini si sono fusi in un tutt’uno, e lo spettacolo si è concluso con applausi e standing ovation.

“Entrare nel tempio della musica classica e portare la mia concezione di musica unita alla visione di ONE THOUSAND™ è stato difficile – ha dichiarato l’artista Davide Locatelli. – Ma qualcosa sta cambiando… anche per i più accademici”.

È possibile vedere la performance di Davide Locatelli alla Concert Hall di Budapest al seguente link: https://drive.google.com/file/d/1366tHG45X79FEkpCpEIrA1tGG2WpqIwM/view?usp=sharing

Eclettico, originale, fuori dagli schemi, Davide, che vanta una formazione classica al Conservatorio, si è posto come obbiettivo quello di far conoscere e avvicinare la musica strumentale ad un pubblico giovane facendo crollare la convinzione che la musica classica sia “vecchia”.

Il suo incontro con ONE THOUSAND™ ha espanso ulteriormente la sua missione portando le due realtà ad amalgamarsi in un featuring che ha dato vita ad uno spettacolo unico nel suo genere.

