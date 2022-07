Si svolgeranno il 15 agosto 2022 le Finali di CAMPUSBAND MUSICA & MATEMATICA, il concorso nazionale rivolto a tutti gli studenti amanti della musica. L’esibizione dei 12 finalisti avrà luogo al Cortile delle Armi del Castello Sforzesco di Milano nell’ambito dell’imperdibile rassegna Milano è Viva al Castello Sforzesco 2022.

I protagonisti della serata saranno i dodici finalisti selezionati (4 della categoria “Band”, 4 della categoria “Cantautori” e 4 della categoria “Interpreti”).

Accederanno alla premiazione finale:

nella categoria BAND: The Vanished People, I Diesis, La funzione strumentale, I Mosaico;

nella categoria CANTAUTORI: Nicola Ceccarini, Marco Caudullo, Gianmarco Gridelli, Luigi Bevilacqua;

nella categoria INTERPRETI: Anna Petruzzi, Stefania Pia Somma, Melita Cicala, Carlotta Caccamo.

I finalisti sono stati selezionati dalla commissione di esperti che è composta dal direttore artistico del concorso Mario Lavezzi, e dagli esperti del settore tra cui: Simone Palmieri, speaker di Radio Zeta, Titti Quaggia, responsabile dei rapporti istituzionali della Nazionale Cantanti, Nicolò Picchioni A&R manager di Artist First, presidente e fondatore di Artist First. La presenza di una giuria popolare di 15 persone scelta tra il pubblico presente insieme al notaio Luciano Quaggia, garantirà la regolarità delle votazioni.

Lo spettacolo sarà condotto da Isabella Parmisano di Radio Zeta e sul palco interverranno anche Mario Lavezzi, Mogol e Franco Mussida.

Anche quest’anno il vincitore assoluto avrà diritto ad un contratto con un’etichetta discografica per la pubblicazione del brano inedito e per la realizzazione del videoclip. Inoltre, ai primi classificati delle categorie da cui non è emerso il vincitore assoluto, saranno assegnate due borse di studio: la prima presso il CPM di Milano (scuola musicale fondata da Franco Mussida), la seconda presso il C.E.T. (Centro Europeo di Tuscolano fondato da Mogol) scuola per compositori, autori e interpreti.

Campusband Musica e Matematica è un concorso sostenuto da SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori, prodotto dalla società Nuove Arti S.r.l. con il patrocinio del Comune di Milano. Media partner della competizione sono Radio Zeta, Rolling Stones, Corriere della Sera – ViviMilano e l’agenzia di stampa Diregiovani.

Il regolamento è consultabile sul sito www.campusband.it

Per informazioni: info@campusband.it – tel 02.33298493

