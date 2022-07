Al via la 52ma edizione di Santarcangelo Festival

SANTARCANGELO FESTIVAL 2022

Can you feel your own voice

8-17 luglio 2021

Santarcangelo di Romagna (RN)

Si apre con il grande debutto italiano di Mónica Calle, in scena con 12 danzatrici;

la prima volta del Festival al Teatro Galli di Rimini con Maria Magdalena Kozłowska

Prende il via venerdì 8 luglio 2022, nel borgo medievale di Santarcangelo di Romagna, la 52esima edizione di Santarcangelo Festival, la più longeva manifestazione italiana dedicata alle arti performative contemporanee, che proseguirà per 10 giorni fino a domenica 17 luglio.

Can you feel your own voice è il claim scelto dal nuovo direttore artistico Tomasz Kireńczuk, che intende trasformare, all’insegna dell’impegno sociale e politico, lo spazio dell’arte in un’enclave sicura in cui ritrovare i nostri valori innegoziabili, la nostra voce più intima e profonda, grazie al confronto con oltre 40 tra artiste, artisti, gruppi e compagnie della scena emergente globale, in molti casi al loro debutto italiano: molto differenti tra loro per linguaggi, estetica per le tradizioni culturali, proporranno a Santarcangelo spettacoli di teatro, danza e musica, ma anche performance ideate a partire da discipline trasversali come l’attivismo politico o il documentario, per un totale di oltre 170 appuntamenti.

Biglietteria

Da lunedì 4 luglio è attiva anche la biglietteria fisica in Piazza Ganganelli, ma è possibile acquistare i biglietti anche online sul sito www.santarcangelofestival.com.

biglietti da 6 € a 13 €

riduzioni per under 26, Soci Coop, Touring Club, e chi esibirà il biglietto Trenitalia Tper e Start Romagna

abbonamento a 4 spettacoli: 40 €

Contatti: biglietteria@santarcangelofestival.com

tel. 0541/623149, attivo dalle ore 10.00 alle 13.00

Info

info@santarcangelofestival.com

tel. 0541 626185

