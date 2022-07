Al via Aygo X Vertical Summer Tour

Da 10 anni l’evento itinerante più atteso sulle spiagge italiane

Prima tappa, come da tradizione, a Lignano Sabbiadoro il 23-24 luglio e poi tante altre fantastiche spiagge da Nord a Sud fino al termine dell’estate. Moltissime attrazioni, talent radiofonici e divertimento tra sport, animazione e musica. Media partner: Radio Deejay.

Compie 10 anni il Vertical Summer Tour, l’evento itinerante più atteso sulle spiagge italiane. Si parte, come da tradizione, da Lignano Sabbiadoro (UD) il 23-24 luglio (Beach Village, stabilimento nr 7 in Lungomare Trieste), con la novità di Toyota Aygo X come “title partner”. Sarà quindi possibile provare in ogni tappa del Tour la nuova Toyota Aygo X, l’urban crossover Toyota dalle caratteristiche uniche e dal design distintivo, porta di accesso al mondo Toyota pur non rinunciando ad alti livelli di innovazione, tecnologia, stile e sicurezza.

Saranno presenti i nuovi esclusivi colori di lancio, Chili Red, Cardamon Green, Ginger Beige e Juniper Blue, con la possibilità di effettuare test drive con 6 vetture sempre presenti in tutte le tappe del Tour. Toyota aspetta tutti i villeggianti anche nel proprio stand sulla spiaggia, con il fantastico gioco del crucipuzzle. Scopri le parole chiave del mondo Toyota Aygo X e chi troverà il maggior numero di parole nascoste riceverà dei fantastici gadget. Ma non è finita qui. Un tiro a segno? Un punteggio? Ebbene sì, metti alla prova la tua abilità nel calciare il pallone e cercare di ottenere il punteggio più alto possibile. Più sarai bravo e più premi riceverai.

“Vertical” è il frutto di una felice intuizione di Event’s Way, agenzia di marketing ed eventi torinese che ha confezionato anche 13 edizioni “invernali” che, unite alla prima Urban da poco conclusa, porta a 24 il numero finale: anche quest’anno il Vertical Summer Tour porterà divertimento, animazione, musica ed attrazioni sulle più belle spiagge d’Italia.

Il format del Tour si conferma quello del Maxi Village, un villaggio itinerante che propone attività dalla mattina alla sera (10-19, in alcuni casi anche di sera/notte) e per tutto il week end, su una superficie di 1.500 mq sulla spiaggia, con ingresso libero e gratuito.

Il Tour offrirà a tutti la possibilità di praticare sport sulla spiaggia (e in acqua) ma anche di rilassarsi tra i vari stand, sentire musica e divertirsi vivendo le tantissime esperienze ed attrazioni presenti, accompagnati dal sound estivo di Radio Deejay.

