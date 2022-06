Vivaldi Festival: in prima mondiale “Le quattro stagioni”

Mercoledì 29 giugno alla Chiesa di San Moisè a Venezia

“Le quattro stagioni” per organo con Paola Talamini

Alle 20:00 presentazione della registrazione del capolavoro vivaldiano e concerto con esecuzione integrale della nuova trascrizione

Il VIVALDI FESTIVAL torna ad offrire nuovamente a Venezia un appuntamento musicale di assolutà esclusività. Dopo il grande successo di pubblico e di critica dei primi concerti ed eventi, il festival dedicato al “prete rosso” proporrà in prima mondiale, mercoledì 29 giugno alla Chiesa di San Moisé, l’esecuzione dal vivo della trascrizione per solo organo de Le quattro stagioni di Antonio Vivaldi. Autrice e interprete della registrazione discografica, edita dalla Rainbow Classics, dei 12 concerti op. 8 di Vivaldi ed esecutrice dal vivo del capolavoro vivaldiano per eccellenza è l’organista Paola Talamini.

Alle ore 20:00, Enrico Castiglione, Roberto Donadoni, Paolo Spadetto e Franco Rossi presenteranno il compact disc del celeberrimo capolavoro vivaldiano tratto dalla raccolta Il cimento dell’armonia e dell’invenzione; a seguire, alle ore 20:30, il Concerto ad ingresso gratuito (fino ad esaurimento dei posti disponibili) vedrà l’esecuzione integrale in prima mondiale della trascrizione per solo organo delle Quattro stagioni all’interno di uno dei luoghi veneziani più suggestivi, ricchi di storia e cultura, e congeniale per l’acustica organistica.

La Chiesa di San Moisé, di epoca medievale e rimaneggiata in età barocca, oltre a ospitare alcune opere del Seicento veneziano (tra i dipinti, l’Adorazione dei Magi di Giuseppe Diamantini, La lavanda dei piedi di Tintoretto e L’Ultima Cena di Jacopo Palma il Giovane), custodisce un organo del 1801 costruito da Gaetano Callido, strumento musicale con cui è stato registrato l’album e che verrà suonato dall’artista.

Il VIVALDI FESTIVAL, nato lo scorso anno in occasione dell’anniversario dei 1600 anni dalla fondazione della città di Venezia, è promosso dal Ministero della Cultura, con il patrocinio della Regione del Veneto e del Comune di Venezia, inserito nel calendario delle Città in Festa, in partnership con le maggiori istituzioni veneziane tra cui l’Istituto Italiano Antonio Vivaldi, l’Accademia Vivaldi e la Fondazione Cini, la Rai e il portale www.musicalia.tv.

A luglio i concerti del festival continueranno con la MUSICA SACRA di Antonio Vivaldi (8 luglio, Fondazione Ugo ed Olga Levi, Palazzo Giustinian Lolin), GLORIA ED IMENEO (16 luglio, Scuola grande di San Giovanni Evangelista), TITO MANLIO (prima assoluta della nuova edizione critica con la regia di Enrico Castiglione, 20 luglio, Teatro Goldoni), PREMIO VIVALDI D’ORO 2022 (22 luglio, Palazzo Labia), DIXIT DOMINUS (28 luglio, Basilica dei Santi Giovanni e Paolo).

