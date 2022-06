SLAYYYTER arriverà in Italia per un’unica data – prodotta e distribuita da Vivo Concerti – giovedì 22 giugno a Milano in Santeria Toscana 31.

I biglietti della data, prodotta da Vivo Concerti, sono in vendita su vivoconcerti.com e in tutti i punti vendita autorizzati.

Cresciuta nei sobborghi di St. Louis, Slayyyter si è avvicinata alla cultura pop grazie all’ascolto di icone come Britney Spears, Christina Aguilera e Lady Gaga.

Dopo aver abbandonato l’Università del Missouri, ha iniziato la sua carriera registrando alcuni singoli nella sua cameretta dando così vita allo pseudonimo Slayyyter, nome che ha preso in prestito dal suo personaggio preferito di Dazed and Confused .

I primi singoli come “BFF”, insieme a “Daddy AF” e “Mine”, hanno ottenuto un grande successo e riconoscimenti sia dalla critica che dal pubblico.

Mesi prima dell’uscita del suo primo album, Slayyyter registra il tutto esaurito per il suo primo tour come headliner. Dopo l’uscita del suo acclamato mixtape di debutto, uscito a settembre, Slayyyter ha recitato insieme a Kim Petras in “Click (No Boys Remix)” di Charli XCX.

Ultimo progetto dell’artista è il singolo “Self Destruct”, (FADER Label) un singolo audace che segna l’inizio di una nuova era per la popstar.

L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.

Per tutte le info di biglietteria: www.vivoconcerti.com

