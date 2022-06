La giovane cantautrice messicana, originaria di Vera Cruz, si esibirà il 25 giugno a Macerata, sul prestigioso palco dell’Arena Sferisterio, in occasione della XXXIII edizione di Musicultura: in questo speciale contesto, Silvana Estrada porterà per la prima volta in Italia i brani del suo atteso album di debutto, Marchita, pubblicato il 21 gennaio 2022. I biglietti per lo show sono acquistabili su Vivaticket.

Musicultura ha annunciato la partecipazione di Silvana Estrada insieme ai primi speciali ospiti che, assieme ai vincitori del concorso di Musicultura, saranno protagonisti delle due serate finali della manifestazione, allo Sferisterio, la suggestiva arena neoclassica simbolo di Macerata.

Silvana Estrada canta dal profondo, raccontando le storie emozionanti della sua giovinezza con una voce che attinge all’eredità della canzone latinoamericana, per portarla nel XXI secolo. Considerata “una delle migliori cantanti e nuove autrici messicane” da José Galván di KCRW, Silvana, a 24 anni, è alla cima di un movimento di artiste donne e indipendenti che hanno rappresentato la musica alternativa latinoamericana nell’ultimo decennio.

“La mia musica è fatta di ciò che sono” dice Silvana, cresciuta sulle montagne di Vera Cruz, in una famiglia in cui non si creava solo la musica ma anche gli strumenti: i suoi genitori, oltre a essere suonatori di liuto, hanno un laboratorio di liuteria.

Silvana è stata recentemente in viaggio per tournée di successo in Spagna (dove è stata la prima artista latinoamericana a esibirsi al Palacio Real di Madrid), Argentina, Colombia e Uruguay ed è poi volata a New York, invitata da Spotify, per registrare la sua speciale versione di “Amor Eterno” di Juan Gabriel.

Il suo atteso album di debutto, Marchita, prodotto da Gustavo Guerrero per l’etichetta Glassnote Records / Mediaisla, è stato pubblicato a gennaio di quest’anno, ricevendo numerosi riscontri positivi dalla critica.

SILVANA ESTRADA

25 giugno 2022 – Macerata – Musicultura Festival @Arena Sferisterio

Biglietti acquistabili su Vivaticket

Per info: www.bpmconcerti.com

