Dall’1 giugno al 31 luglio 2022, parte una nuova operazione FUJIFILM Cashback, ossia rimborsi garantiti sull’acquisto di Serie X e Gamma GFX, da un minimo di 200 fino a 1.000 euro iva inclusa.

La promozione, infatti, prevede diversi rimborsi a seconda del prodotto scelto e per acquisti “multipli” il bonus si somma.

Per la Serie X, Cashback del valore di:

€ 000 iva inclusa per XF200mmF2 R LM OIS WR

iva inclusa per € 300 iva inclusa per XF8-16mm 8 R LM WR

iva inclusa per € 200 iva inclusa per XF50mm 0 R WR

iva inclusa per € 100 iva inclusa per4 R Macro, XF80mmF2.8 R LM OIS WR Macro

Per la gamma GFX, Cashback del valore di:

€ 500 iva inclusa per GF32-64mmF4 R LM WR, GF45-100mmF4 R LM OIS WR, GF100-200mmF5.6 R LM OIS WR, GF110mmF2 R LM WR

iva inclusa per € 300 iva inclusa per GFX50S II (versione solo corpo e kit GF35-70mm), GF45mm 8 R WR

iva inclusa per (versione solo corpo e kit GF35-70mm), € 200 iva inclusa per GF50mm5 R LM WR

Ogni cliente può acquistare una sola volta ciascun prodotto incluso nella Promozione. Sono consentite un massimo di 5 richieste di rimborso a persona durante il periodo promozionale. Ciascuna domanda sarà accolta soltanto se non include lo stesso modello delle richieste precedenti. Sono ammesse e consigliate richieste uniche che contengono più prodotti, differenti tra loro.

La promo cashback è riservata a maggiorenni, residenti in Unione Europea (oppure nel Regno Unito), che acquistino un prodotto in promozione da un rivenditore autorizzato, online oppure in un punto vendita in Italia*1.

La promo cashback è riservata solo ai maggiorenni, residenti in Unione Europea (oppure nel Regno Unito), che acquistino un prodotto in promozione da un rivenditore autorizzato, online oppure in un punto vendita in Italia*1. Le richieste di rimborso possono essere inviate non oltre il 31 agosto 2022 e farà fede la data riportata sulla fattura/ricevuta di acquisto.

Possono beneficiare della promozione solo i prodotti nuovi distribuiti da FUJIFILM ITALIA S.p.A; sono esclusi prodotti di seconda mano o rigenerati. Non possono essere inserite richieste se i prodotti in promozione vengono restituiti al rivenditore per ricevere un rimborso del prezzo di acquisto o un prodotto sostitutivo*2.

*1 Per gli acquisti effettuati in Paesi diversi si prega di visitare il sito relativo alla nazione di riferimento https://fujifilm-connect.com/promotions/ (potrebbero applicarsi condizioni differenti).

*2 Una richiesta di rimborso per un prodotto in promozione restituito al rivenditore per ricevere un rimborso del prezzo di acquisto o un prodotto sostitutivo verrà respinta e considerata fraudolenta.

I dettagli sulla promozione e la lista completa dei rivenditori autorizzati saranno consultabili al seguente link

https://fujifilm-connect.com/promotions/promotions.php/?country=it

Altri articoli di tecnologia su Dietro la Notizia