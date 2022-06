Rockstar che parlano con gli spiriti e tanta musica

Ricchissima la nona puntata di Controcorrente LIVE, il programma radiofonico ideato da Doriana Tozzi e condotto nel Ninetythree Lounge Bar sul lungomare di Margherita di Savoia. L’amato “aperitivo radiofonico” del sabato pomeriggio si inaugurerà con la presentazione del libro “Josh Ewan – Storia della rockstar che parlava con gli spiriti” di Vito Ricco (Les Flâneurs Edizioni).

New York, anni Duemila.

“New York, anni Duemila. Josh Ewan, rockstar decaduta, ha appena pubblicato un album dopo molti anni di silenzio, ma si rifiuta di promuoverlo con un tour. La ragione è presto detta: quelle canzoni le ha scritte tutte da solo, senza l’aiuto degli spiriti, e il risultato è pessimo. Nel tentativo di far rassegnare il suo nuovo agente all’idea, il cantante si produce in un lungo monologo a puntate. Racconta della sua adolescenza a Minneapolis, dell’incontro con la chitarra e con l’amore, del rapporto con la morte e del viaggio verso il successo. Soprattutto, della scoperta di quel dono paranormale che gli consente di diventare una leggenda vivente ma che in cambio pretende il suo tributo.

Insieme ghost story e romanzo di formazione, la vita di Josh Ewan è una lenta discesa in una spirale di violenza e assuefazione, che mostra come l’animo umano possa corrompersi e come ogni cosa abbia un prezzo.”

Vito Ricco

Vito Ricco (Barletta, 1982). Diplomato in ragioneria, vince nel 2015 il premio B-ink come sceneggiatore del fumetto “The Juice”. Nel 2017 il suo racconto “Black market music” viene selezionato per la raccolta “Splatter presenta: Best italian horror flash fiction”, dove verrà pubblicato assieme a racconti di autori del calibro di Poppy Z. Brite e Edward Lee. “Josh Ewan. La rockstar che parlava agli spiriti” è il suo primo romanzo.

A seguire, il consueto appuntamento musicale che chiude le puntate sarà anticipato da una vera e propria chicca. Ospiti del programma saranno, infatti, tre artisti giovanissimi, Maria Celeste Del Negro, Aurora Stella e Fabio Di Fidio, alunni della scuola secondaria di I grado “Giovanni XXIII” di San Ferdinando di Puglia, che presenteranno al pubblico la pluripremiata “Sogni e relazioni”, una canzone pop scritta da loro con Doriana Capacchione, alunna della stessa scuola e coautrice del testo. Insieme al brano, i ragazzi hanno ideato, girato e montato anche un videoclip ufficiale disponibile su YouTube. Il sipario musicale sarà, infine, a cura dei Compagni di merende, band dalle sonorità fusion-mediterranee che proporrà brani inediti per chiudere in bellezza una serata… caliente.

La puntata dal vivo si terrà sabato 25 giugno a partire dalle ore 18,00. Durante la settimana, come di consueto, sarà trasmessa sulle frequenze di Radio Contatto e Radio LivEvent.

Controcorrente LIVE

