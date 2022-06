LA MILANESIANA, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, torna l’8 giugno al Teatro Franco

Parenti di Milano con lo spettacolo “QUI A TUÉ MON PÈRE” – “CHI HA UCCISO MIO PADRE”,

scritto e interpretato da ÉDOUARD LOUIS e diretto da THOMAS OSTERMEIER.

Inizio ore 19.15, prenotazioni attive

Dall’adattamento teatrale di “Storia della violenza”, Thomas Ostermeier ha portato avanti

un dialogo fruttuoso con Édouard Louis che qui interpreta se stesso in un monologo

avvincente.

Édouard Louis si è affermato come una voce essenziale nella letteratura

contemporanea che è direttamente immersa nella realtà (in uscita il 7 giugno per La nave

di Teseo il libro conversazione con Ken Loach “Dialogo sull’arte e la politica”).

In quanto autentico “disertore di classe”, scrittore e artista politicamente impegnato, decifra i meccanismi di dominio e violenza sociale e usa la propria esperienza familiare per descrivere come reinventarsi.

Dopo “Storia della Violenza”, rappresentato l’anno scorso al Théâtre de la Ville, Ostermeier spinge oltre il suo dialogo con lo scrittore mettendolo in scena, facendogli interpretare se stesso. Con “Chi ha ucciso mio padre”, un ritratto indignato che mescola indissolubilmente rabbia e tenerezza, Édouard Louis esplora le contraddizioni private di un uomo distrutto.

L’impatto sconvolgente del testo è intensificato ascoltandolo pronunciato dal suo autore e vedendolo ballare e condividere i suoi ricordi d’infanzia. Coprodotto da Théâtre de la Ville – Parigi e Schaubühne – Berlino e presentato in anteprima al Théâtre de la Ville – Les Abbesses nel settembre 2020, “Chi ha ucciso mio padre” è un potente esempio della fruttuosa collaborazione tra questi due teatri, scrive Maia Bouteillet.

Scritto e interpretato da Édouard Louis. Diretto da Thomas Ostermeier. Video design

Sébastien Dupouey, Marie Sanchez. Musica Sylvain Jacques. Drammaturgia Florian

Borchmeyer, Élisa Leroy. Luci Erich Schneider.

Costumi Caroline Tavernier. Scene Nina Wetzel. Coproduzione Schaubühne Berlino e Théâtre de la Ville Parigi.

I saluti istituzionali sono affidati a Stefano Bruno Galli (Assessore Autonomia e Cultura

Regione Lombardia) e Andrée Ruth Shammah (Teatro Franco Parenti). Prologo letterario di

Andrée Ruth Shammah.

L’appuntamento è in collaborazione con Regione Lombardia, Co-Produzione a Milano di

Teatro Franco Parenti

