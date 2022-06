il Metal for Emergency aprirà i battenti quest’anno – come di consueto – con una Band molto promettente.

Hellfox è un progetto che ha preso vita nel 2019 ed ha all’attivo un album “The Call” appena uscito ed un’intensa attività live.

Se c’era bisogno di un motivo per arrivare presto al festival, lo avete trovato!

Bill in progress:

DESTRUCTION

RHAPSODY OF FIRE

TBA

TBA

HELLFOX

METAL FOR EMERGENCY – SABATO 6 Agosto 2022

INGRESSO GRATUITO

via delle Industrie

FILAGO – Bergamo – Italy

La band delle Hellfox è uscita lo scorso 21 Gennaio con il loro ultimo lavoro in studio intitolato “The Call”. Disco edito dalla Music For The Masses ed ha riscosso un folto numero di consensi tra la critica ed i sostenitori del settore. The Call contiene 7 nuove tracce piu’ la versione rimasterizzata del Singolo “Dead Star”. L’album è distribuito in Italia da Egea Music, in Europa da CODE 7 UK ed in Giappone da WORMHOLEDEATH Japan, oltre che in tutte le piattaforme digitali.

INFO:

https://www.facebook.com/MetalForEmergencyFestival/

http://www.metalforemergency.it

https://www.filagostofestival.it/

https://www.facebook.com/filagosto/

