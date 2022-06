Eminem

Da domani in tutti gli store digitali e dal 24 giugno in radio

“The King & I” featuring CeeLo Green

Inedito tratto dalla colonna sonora originale di “ELVIS”

EMINEM, uno degli artisti ad aver ottenuto durante la sua carriera il maggior numero di certificazioni con milioni di copie vendute dei suoi album e miliardi di stream accumulati, ha annunciato sui suoi social la pubblicazione di “THE KING & I”, il brano inedito che farà parte della colonna sonora del film “ELVIS”.

Il brano, che vede accanto al rapper di Detroit la presenza di CeeLo Green, sarà disponibile da domani negli store digitali e dal 24 giugno per la programmazione radiofonica.

“ELVIS” è il nuovo atteso film diretto dal regista candidato all’Oscar Baz Luhrmann che dopo essere stato presentato durante il 75° Festival di Cannes arriverà nei cinema italiani a partire dal 22 giugno.

Il film esplora la vita e la musica di Elvis Presley (Austin Butler), viste attraverso il prisma della sua complicata relazione con l’enigmatico manager, il colonnello Tom Parker (Tom Hanks).

La storia approfondisce le complesse dinamiche tra i due nell’arco di oltre 20 anni, dall’ascesa alla fama di Presley che raggiunse un livello di celebrità senza precedenti; sullo sfondo un panorama culturale in evoluzione e la perdita dell’innocenza in America.

Al centro di questo viaggio c’è una delle persone più significative e influenti nella vita di Elvis, Priscilla Presley (Olivia DeJonge).

In occasione del 20° anniversario della sua uscita, EMINEM ha da poco pubblicato la versione estesa del suo iconico album The Eminem Show. La versione deluxe contiene 18 bonus tracks (inclusi B-side, performance live, versioni strumentali e una canzone inedita) e nessuna di queste è mai stata resa disponibile per il download o lo streaming.

The Eminem Show in origine doveva uscire il 4 giugno, ma la data fu anticipata al 26 maggio per fronteggiare la pirateria e soddisfare l’enorme richiesta del pubblico.

