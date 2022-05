WHITEMARY

Esce venerdì 10 giugno RADIO WHITEMARY

l’album d’esordio per 42 Records

Anticipato dal nuovo singolo CHI SE NE FREGA

Annunciate le prime date del tour

Finalmente la data: venerdì 10 giugno 2022 uscirà per 42 Records il primo disco di Whitemary, una delle nuove gemme della musica elettronica italiana.

Si intitola “Radio Whitemary” ed è un concentrato di bassi pulsanti, sintetizzatori analogici e cassa in quattro. Un disco travolgente e carico di energia, impossibile da ascoltare rimanendo fermi.

14 brani tutti scritti, prodotti, suonati e cantati da Whitemary: un esordio corposo per la musicista aquilana (ma ormai di base a Roma), disponibile dal 10 giugno in tutti gli store digitali e in doppio vinile (più cd slim) e da oggi in preorder sul sito di 42 Records.

Oltre alla versione classica, in doppio vinile nero 180 grammi più cd slim, è presente anche la versione limitata e numerata con doppio vinile colorato 180 grammi (il primo vinile è bianco, il secondo rosso) più cd slim.

Inoltre le prime 42 copie numerate verranno vendute con una linoleografia numerata, realizzata e autografata da Whitemary.

Il disco sarà presentato in anteprima il prossimo il 28 maggio al Mi Ami Festival di Milano, mentre da oggi è disponibile un altro brano, “Chi se ne frega”: una canzone energetica e impulsiva che suona come un mantra.

Ascoltalo qui: https://42records.lnk.to/whitemary_chisenefrega

DATE TOUR

in aggiornamento

28 maggio Milano – Mi Ami

17 giugno Ferrara – Ferrara Sotto le Stelle w / Cosmo

18 giugno Montecassiano (MC) – Svicolando Festival

02 luglio Stoccolma – Little Italy Festival

15 luglio Helsinki – Little Italy Festival

16 luglio Biella – Reload Festival

22 luglio Rapolano Terme (SI) – Tv Spenta Dal Vivo

23 luglio Marsiglia – Ciao Moka Festival

13 agosto Locorotondo (BA) – Locus Festival w / Cosmo

27 agosto Terni – Baravai Music/Dancity Festival w / Cosmo

17 settembre Roma – Spring Attitude

facebook.com/whitemarymusic

instagram.com/whitemarymusic

42 Records

www.42records.it – info@42records.it

Dna Concerti

www.dnaconcerti.com

