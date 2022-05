Reverendo Secret a Eurovision 2022 , una presenza annunciata

Quello che si racconta e un sogno realizzato. Dopo la partecipazione a Una Voce Per San Marino Reverendo Secret appare a Torino in una serie di appuntamenti legati alla kermesse Europea in auge questi giorni nel capoluogo piemontese.

In compagnia della Artist Image Manager Amanda Archetti l’artista nella veste di protagonista in questo importante appuntamento mette in mostra tutto il suo carisma esoterico nella sua missione alchemica di “andare oltre”.

Fonti segnalano l’artista in importanti collaborazioni con star e case discografiche qui presenti per questo importante evento a livello mediatico europeo e mondiale. Reverendo Secret ha affermato: “Essere qui a Torino e un messaggio forte che e voglia di arrivare a nuove mete e nuovi traguardi.

Assieme ad Amanda ho voluto un percorso importante coronato da questi successi che abbiamo firmato con la nostra anima e i nostri sacrifici. L’ impegno premia sempre e spero le prossime esperienze potranno essere sempre più accattivanti e competitive.”

Un concetto ben chiaro in Michele Lattanzio che ha intenzione di stupirci ancora. In arrivo a breve il nuovo singolo “DOMINUS” legato a questo tempo e alle atmosfere nebbiose di foreste incantate e epoche passate in un sound accattivante e innovativo.

Un uomo mistico spirituale e introspettivo in un termine importante. Quello di un lusso tutto da scoprire. E il meglio deve ancora venire.

Chi è Reverendo Secret

Michele Lattanzio, alias Reverendo Secret, nasce il 2 marzo 1978 a Schweinfurt (Germania), ma è pugliese. Attraverso le sue canzoni comunica una profonda visione dell’ignoto in forme surreali e metafisiche.

La sua ricerca è incentrata nella particolare formazione interiore ed esoterica ottenuta da uno studio accurato e metodologico di tarocchi, oracoli, fantasmi e leggende. Del tutto personale e mistica è la sua predisposizione verso l’oltre e la sua originalità espressiva e creativa.

Con ispirazioni e richiami di enorme pregio, l’artista riesce a comunicare le sue visioni attraverso la poesia, l’interpretazione e la composizione, alle quali conferisce la dottrina millenaria del suo sapere.

Particolare è l’improvvisazione attraverso parole e argomenti con i quali sfida le leggi della materia e dello spirito generando dal nulla capolavori di assoluta grandezza. E’ un cantante-cantautore eclettico venuto alla ribalta con Italian’s Got Talent 2016, in cui improvvisando canzoni create da parole date a caso dal pubblico, ha impressionato favorevolmente i 4 giudici e la platea fino ad arrivare alla standing ovation.

Cantante-autore, polistrumentista, vanta esperienze musicali italiane ed internazionali web, radio e TV. Repertorio: proprio, italiano folk nazional popolare, leggero italiano ed internazionale di vario tipo alla fine di creare uno spettacolo coinvolgente è importante. Considerato ormai un astro nascente del panorama nazionale e internazionale, genio indiscusso del nostro tempo.

Canali social del cantautore:

🎸Pagina ufficiale Facebook di Reverendo Secret

🎸Pagina personale Facebook di Reverendo Secret

🎸Pagina di YouTube di Reverendo Secret

🎸Pagina Instagram di Reverendo Secret

🎸Pagina Instagram Amanda Archetti

🎸Pagina Facebook Amanda Archetti

Reverendo Secret

Amanda Archetti

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia