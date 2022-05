Il Teatro Elfo Puccini presenta una interessante rassegna primaverile intitolata “( Ti prego, dimmi) Bugie” e inizia addentrandoci nel mondo di Psyco, apertamente orientato al cinema del grande Alfred Hitchcock.

La rassegna è curata da Francesco Frongia, ed invita a esplorare un mondo iperconnesso , in cui la verità è raramente pura e non è mai semplice.

Dove non sempre le bugie sono davvero bugie: a volte sono dette per divertire, altre a fin di bene, perché spesso non sappiamo se sia meglio una bugia sincera o una verità brutta.

In Psyco Giuseppe Claudio Insalaco interpreta magistralmente Norman Bates e la sua trasformazione, causata dal disturbo dissociativo di identità.

Talmente trascinante che non si riesce a rimanerne indifferenti, travolti nella doppia personalità che questo giovane attore, bello e in equilibrio con la sensualità, dello sguardo e del proprio corpo trasmette in ogni singola sfumatura d’ azione sia come uomo che come donna.

Alessandra Muccioli, interpreta la sua psichiatra, la Dott.ssa Marie Bloch che fin dall’inizio ci accompagna coerentemente nel racconto straziante di una vita di uomo spezzato.

Come nel famoso film, la pièce è ricca di suspense, forza e tensione, uno spettacolo avvincente e credibile al termine del quale, quasi ci si sente imprigionati nel racconto.

