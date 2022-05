“Primadonna”: nuovo singolo della popstar Moss Kena

Disponibile in digitale ed entra in rotazione radiofonica “PRIMADONNA” (https://mosskena.lnk.to/Primadonna_), il nuovo singolo della popstar MOSS KENA!

Prodotto da Michael Burek e scritto dallo stesso producer insieme a Felix Hain, Jaro Omar, Lucas Hain e Thomas McKenna, il brano si caratterizza per il suo sound disco-funk ed è un’ode a una femme fatale che desidera avere tutto.

La straordinaria voce di Moss Kena trionfa nell’accattivante ritornello del singolo, definito dall’artista “l’espressione più autentica di me finora e rappresentativa della direzione verso cui sto andando con il mio progetto”.

“Primadonna” esce dopo il grande successo raggiunto nelle classifiche italiane e internazionali da “Fireworks” di Purple Disco Machine (PLATINO in Italia e #1 nella classifica Earone dei brani più ascoltati in radio nel 2021).

Inoltre, Moss Kena ha ricevuto importanti riconoscimenti per la sua reinterpretazione di “These Walls” di Kendrick Lamar dallo stesso Kendrick Lamar, oltre che da Sir Elton John, Zane Lowe e Annie Mac. È stato in tour in Europa e in Gran Bretagna esibendosi insieme a Rita Ora, Lewis Capaldi, Jess Glynn e Bastille.

