Nell’estate 2022, per la prima volta Marco Mengoni Live negli Stadi

14 giugno @ Parco di Villa Manin – Codroipo (UD) – data zero

19 giugno 2022 @ Stadio San Siro – Milano

22 giugno 2022 @ Stadio Olimpico – Roma

con oltre 70.000 biglietti già venduti per #MarcoNegliStadi

#NoStress

#MarcoNegliStadi

Esce oggi, lunedì 9 maggio, il videoclip ufficiale di No Stress (https://youtu.be/HNLG0lfsAB8), il nuovo singolo di Marco Mengoni, in radio dal 6 maggio e già disponibile su tutte le piattaforme digitali.

No Stress è un inno energico e vitale, un invito a trovare il proprio spazio godendosi tutti i piccoli momenti che costituiscono la nostra quotidianità, quando i nostri gesti si trasformano quasi in un mantra che ci allontana dalla frenesia dei nostri tempi.

Questa è anche l’idea al centro del videoclip – con cui prosegue la collaborazione tra Marco Mengoni e il regista Roberto Ortu, iniziato con Ma stasera, il brano che ha dato il via al progetto Materia.

In un ambiente dall’atmosfera rilassante, costruito con pochi elementi, ma essenziali, si entra nella routine dei protagonisti del video, tra cui Marco.

Ognuno è immerso nel proprio loop: un personalissimo spazio personale diverso per ognuno di noi; uno spazio dove è possibile abbandonare la pressione esterna e staccare la spina. Il video è realizzato interamente all’interno della medesima stanza, spostandosi però tra gli “spazi personali” dei singoli attori che seguono ognuno un proprio percorso, incrociandosi e condividendo comunque l’ambiente esterno in cui tutti si muovono.

Il set è stato coerentemente costruito includendo elementi che rimandano alla necessità di rilassarsi: dal satisfying video trasmesso in loop nel televisore alla scelta dei toni del blu (colore riconosciuto come rilassante), che sul finale diventano dominanti e avvolgono Marco che diventa protagonista di un ballo liberatorio, in cui scaricare tutte le tensioni.

No Stress, scritto da Marco Mengoni, Davide Petrella e Zef – che è anche produttore – è contaminazione e liberazione. È un insieme di percorsi, stati d’animo, dettagli e immagini ben definite che la voce di Marco raccoglie e libera in questo brano che ci porta verso la prossima estate.

Le atmosfere di partenza di No Stress sono quelle della Detroit Techno anni ‘90 che si mischiano e si sporcano con gli ascolti e le ricerche musicali di Marco, da sempre attratto dalle sfaccettature e peculiarità delle diverse culture musicali del mondo.

No Stress contiene infatti sonorità differenti, la ritmica, anche nell’utilizzo percussivo delle corde della chitarra, è sporcata e colorata da elementi e sound latini, la parte melodica ha influssi europei, mediterranei; il piano è suonato quasi in stile acid-jazz e in alcuni punti accompagna con intrusioni libere ricordando l’R&B e il New Soul europeo.

Questo brano inedito arriva dopo i successi dei singoli Mi fiderò (feat. Madame), disco di platino, Cambia un uomo, disco d’oro, e Ma stasera, doppio disco di platino, contenuti nell’album Materia (Terra), certificato disco di platino, il 61° della carriera di Marco Mengoni che conta, ad oggi, oltre 1,6 miliardi di stream audio/video.

Marco Mengoni, dopo il successo del #MengoniLive2019 – Atlantico Tour, nell’estate 2022 sarà inoltre protagonista di due concerti eccezionali, i suoi primi live negli stadi per cui sono stati già venduti oltre 70.000 biglietti. Un’esplosione di energia e condivisione con il suo pubblico, in una dimensione per Mengoni fino ad ora inedita: #MarcoNegliStadi, organizzato e prodotto da Live Nation, sarà il 14 giugno 2022 al Parco di Villa Manin di Codroipo (UD) per la data zero, il 19 giugno 2022 allo Stadio San Siro di Milano e il 22 giugno 2022 allo Stadio Olimpico di Roma.

I biglietti sono disponibili su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com. Per maggiori informazioni visita la pagina: livenation.it/marconeglistadi.

Radio Italia è la radio partner del tour.

Per altre notizie relative al tema Musica Dietro la Notizia