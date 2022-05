Luis, un’estate al ritmo di “Otra Vez”

‘Otra Vez’ è il nuovo singolo di LUIS, un brano in pieno stile reggaeton, in cui la frase centrale è “Balliamo insieme di nuovo”, concetto sul quale nasce questa canzone. Brano che è solo apparentemente leggero, ma nasconde un significato più profondo in cui l’autore si mostra in maniera più cinica e disinibita del solito.

Per la prima volta Luis canta in italiano, tenendo però fede, come si evince dal ritornello, alla sua passione per la lingua spagnola e la musica latina.

Link videoclip “Otra Vez”: https://youtu.be/yW2WVBdZWyQ

Luis ci racconta: “Dopo 2 anni in cui le nostre vite sono state messe in standby, finalmente si ritorna alla normalità, si ritorna a vivere con spensieratezza e soprattutto si ritorna in pista per ballare”.

Scritto da Luis stesso, in collaborazione con Gianni Testa, Giovanni Segreti Bruno e Davide De Blasio, per l’etichetta discografica Joseba Publishing, arrangiato da Davide De Blasio, con il mix e master Emanuele Donnini presso Joseba Studio, “Otra Vez” è dunque un inno al ritorno, con cui l’artista celebra ciò che di cui si era privato e si libera di quello di cui non ha più bisogno.

Link social:

IG: https://instagram.com/luis_capasso

FB: https://www.facebook.com/BailaConLuis

@LUISCAPMUSIC

APPLE: https://music.apple.com/it/artist/luis/1533438605

SPOTIFY: https://spoti.fi/3K7zAGu

Per altre notizie relative al tema Musica Dietro la Notizia