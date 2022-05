Esce oggi ITALIANO il nuovo EP di Sfera Ebbasta e RVSSIAN per Island Records e rappresenta l’ultimo capito della collaborazione internazionale fra i due artisti iniziata nel 2018 con Pablo e Happy Birthday, entrambe due volte disco di platino.

ITALIANO è disponibile a questo link http://island.lnk.to/italiano

Il progetto discografico, composto da cinque tracce in cui sono presenti i featuring di Fivio Foreign, Myke Towers e BIA, è stato anticipato da ITALIANO ANTHEM e da MAMMA MIA, che è già il brano più utilizzato su TikTok.

L’EP è la prima occasione in cui l’artista riflette sul legame con le proprie radici in relazione ad una carriera sempre più worldwide e oggi, proprio su questa scia internazionale, è stato pubblicato il video di Easy diretto da LATEMILK.

Nel video ambientato a New York, Sfera Ebbasta e Fivio Foreign giocano con l’immaginario della grande mela; vediamo i due artisti spostarsi dai tetti di Brooklyn alle iconiche lavanderie a gettoni passando per una slice di pizza presa in Little Italy.

In tutto ITALIANO Sfera e Rvssian giocano con i luoghi comuni spesso associati agli italiani con l’intento di riappropriarsene, un modo per Sfera di rivendicare con orgoglio la propria appartenenza; i cliché che accompagnano gli italiani all’estero diventano un qualcosa con cui identificarsi, con cui sentirsi a casa anche quando ci si trova lontani.

ITALIANO è il coronamento di un percorso che ha portato Sfera Ebbasta dall’essere uno dei più grandi talenti della sua generazione all’essere uno dei rappresentanti più innovativi della musica italiana nel mondo, capace di collaborare ancora una volta con i nomi più rilevanti della nuova scena mondiale e di portare la propria musica fuori dai confini nazionali.

Sfera Ebbasta come tanti altri italiani guarda al mondo come un posto in cui inseguire il proprio sogno e questa sera ci sarà l’esordio del tour europeo dal palco del Bataclan a Parigi per la prima delle 9 tappe che attraverseranno il continente. Il tour toccherà Parigi (06.05), Lussemburgo (07.05), Bruxelles (08.05), Barcellona (15.05), Londra (22.05), Madrid (27.05), Zurigo (04.06), Stoccarda (05.06) e Francoforte (11.06).

