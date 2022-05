Anche quest’anno, Fondazione Zucchelli è presente ad Arte Fiera con uno stand, a cura di Valerio Dehò, che ospita le opere di studenti e studentesse dell’Accademia di Belle Arti di Bologna, vincitrici dei Premi al Talento e delle Menzioni d’Onore 2020 e 2021 e dei Premi Art Up 2021.

La Fondazione partecipa anche alla decima edizione di ART CITY Bologna con IN AND OUT. Mostra dei vincitori dei Concorsi Zucchelli e delle Residenze d’artista 2020 e 2021, ospitata all’interno di Zu.Art giardino delle arti, a cura di Carmen Lorenzetti.

Fondazione Zucchelli sarà presente ad Arte Fiera con uno stand dedicato (Padiglione 15, Stand E4). Lo spazio, a cura di Valerio Dehò, ospiterà le opere di sei studenti e studentesse dell’Accademia di Belle Arti di Bologna, vincitori e vincitrici dei Premi al Talento 2020 (Mona Karami) e 2021 (Gioele Villani), delle Menzioni d’onore 2020 (Liu Jiying) e 2021 (Michele Di Pirro) e dei Premi Art Up 2021 (Francesco Ibba, Premio della Ciritica, e Luca Campestri, Premio dei Collezionisti).

IN AND OUT

Venerdì 13 maggio, dalle 18 alle 21, Fondazione Zucchelli inaugura IN AND OUT. Mostra dei vincitori dei Concorsi Zucchelli e delle Residenze d’artista 2020 e 2021, a cura di Carmen Lorenzetti. In mostra sono proposte opere inedite dei vincitori e delle vincitrici delle edizioni 2020 e 2021 del Concorso Zucchelli e delle Residenze d’artista, selezionati tra gli studenti e le studentesse più meritevoli dell’Accademia di Belle Arti di Bologna. La mostra fa parte della decima edizione di ART CITY Bologna, il programma istituzionale di mostre, eventi e iniziative speciali promosso dal Comune di Bologna in collaborazione con BolognaFiere in concomitanza di Arte Fiera.

Resistendo alle difficoltà degli ultimi due anni, passati ad entrare e uscire da ripetuti lockdown, ognuno dei giovani talenti premiati ha continuato a perfezionare il proprio linguaggio, quasi tutti producendo per l’occasione un’opera nuova, spesso connotata da linguaggi sperimentali, che utilizzano l’immagine in movimento o il suono, in modo da coinvolgere maggiormente lo spettatore in una fruizione multimediale, ma anche utilizzando tecniche classiche con uno sguardo fresco.

Le Opere

La mostra include le opere di Arianna Bassetto, Michele Di Pirro, Nikola Filipović, Massiel Leza, Alice Mazzei, Liu Jiying, Mona Karami Khoshkabad, Mihály Mór Kovács, Zheng Ningyuan, Mehrnoosh Roshanaei, Claudio Valerio, Gioele Villani, Rui Wang, Kun Zhao.

Fondazione Zucchelli

